Oorlog en staking vertragen uitbreiding parking ’t Zand in Brugge

Door de oorlog in Oekraïne en stakingen in Portugal en Spanje zal Belgiës grootste ondergrondse parking wat later dan voorzien afgewerkt zijn. Normaal moest de uitbreiding van de parking ’t Zand met 635 extra parkeerplaatsen tegen de paasvakantie klaar zijn. Vanaf vandaag, 8 april, kan wel al een vernieuwd deel in gebruik genomen worden.

Burgemeester Dirk De fauw had gehoopt de Bruggelingen een groot paasei te schenken, maar de officiële opening van ’s lands grootste ondergrondse parking met 1.935 parkeerplaatsen is uitgesteld tot na de bouwvakantie deze zomer. Die extra tijd is nodig om het gezaaide gras te laten groeien in het Koning Albert I-park, de laatste hand te leggen aan de nieuwe ingang en het installeren van enkele elektronicacomponenten, die nog altijd niet gearriveerd zijn.

Staking

“De werken zelf hebben een heel lichte vertraging opgelopen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het probleem is dat, mede door de oorlog in Oekraïne en stakingen van vrachtwagenchauffeurs in Portugal en Spanje, bepaalde leveringen uitgesteld werden.”

“Het gaat om elektronische chips. Daarnaast moet er nog een trapleuning geplaatst worden, die de veiligheid van de bezoekers moet garanderen. De nieuwe inrit aan de achterzijde van het Concertgebouw kan daarom voorlopig nog niet gebruikt worden.”

23 miljoen euro

De voorbije dagen werkten de aannemers in opdracht van Interparking op volle toeren, zodat vanaf vrijdag 8 april de extra parkeerplaatsen onder het park via de huidige ingangen toegankelijk zijn.

De site wordt zowel voor Brugge als voor Interparking een paradepaardje. “Slechts enkele bovengrondse parkings in Brussel en Zaventem zijn groter. Naast de 1.935 autostandplaatsen worden er 22 extra laadpalen voor elektrische wagens geïnstalleerd.”

“Het project kost 23 miljoen euro en wordt door Interparking geprefinancierd. De stad Brugge betaalt dat bedrag terug, gespreid over meerdere jaren, met de stadsinkomsten uit de parkeertickets”, aldus Dirk De fauw.

Slimme borden

Ondertussen werkt Interparking aan een systeem om via slimme, digitale borden automobilisten te leiden naar vrijstaande, ondergrondse parkeerplaatsen aan het station en op ’t Zand.

“De bedoeling is dat die borden langs de autowegen opgesteld worden. Ze zullen niet leiden naar de andere parkings, want we willen vermijden dat toeristen de Brugse binnenstad inrijden. De parkings Biekorf en Zilverpand zijn niet bedoeld voor onervaren Brugge-bezoekers, die willen we maximaal vrijmaken voor bewoners en handelaars”, zegt de burgemeester.

Verkeersfilosofie

Dirk De fauw is geen voorstander is van het alternatief, een mobiele parkeerapp voor Brugge, zoals gemeenteraadslid Sandrine De Crom voorstelde: “Zeker niet als die leidt naar bovengrondse parkeerplaatsen in de binnenstad.”

Ook de uitbreiding van de parking ’t Zand kadert in dezelfde verkeersfilosofie: de circulatie van het aantal auto’s in het historische stadscentrum terugdringen. De uitbreiding zal bestaan uit drie parkeerniveaus en vormt ook de aanzet tot een waardevolle heraanleg van het park, die de relatie met de aanpalende woonwijk en de Kapucijnenrei versterkt. Dit naar analogie met het gedeelte van het park dat, aan de zijde van de Oostmeers (kant station), recent al werd vernieuwd.

Inkomhal

Zo wordt het hele park een aaneensluitend geheel. Het huidig parkzicht en het noordoostelijk reliëf, die de woonwijk Westmeers beschermen, worden zo maximaal mogelijk bewaard. Om het park maximaal te respecteren werden de vormgeving en de inplanting van het ondergrondse parkeergebouw volledig afgestemd op de bomen in het park.

De ruimte die de parking inneemt is beperkt tot 32,4 meter breed en 163 meter lang. De inkomhal en technische volumes worden geïntegreerd in het park zodat het open karakter niet verstoord wordt door hoge structuren. Van al dat moois zal pas vanaf augustus ten volle genoten kunnen worden, ruim twee jaar na de eerste spadesteek.