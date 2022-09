Ook Lieven uit Roeselare kreeg met zijn Euro 5-wagen een rode kaart bij de autokeuring: “Pure discriminatie”

Frustratie alom aan de autokeuring: sinds 1 juli werd 6 procent van alle dieselwagens met euronorm 5 of hoger afgekeurd, omdat ze niet door de nieuwe roetfiltertest geraakten. Nog eens 3 procent kreeg een groene kaart met een waarschuwing. Lieven K. uit Roeselare behoort tot de eerste groep en heeft drie maanden tijd om zijn roetfilter te reinigen of vervangen: “We worden precies gestraft omdat we een nieuwe auto kopen.”

“Bij recente dieselmotoren (Euro 5 en 6) zijn de roetdeeltjes bijzonder klein, waardoor ze niet gemeten kunnen worden met de klassieke roettest of ‘opaciteitsmeting’. Maar ook die kleine roetdeeltjes blijven evenzeer een gevaar voor onze gezondheid. Vandaar de overschakeling naar de nieuwe meettechniek sinds 1 juli 2022. Met de deeltjesteller worden alle wagens die meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoten eruit gehaald”, legt Sofie Vanhout van GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie van keuringscentra, uit. De nieuwe manier van meten wordt tevens binnenkort in Nederland en Duitsland ingevoerd.

Drie maanden tijd

Nu blijkt dat heel wat wagens niet voldoen aan die norm, met als gevolg dat 9 procent van alle gekeurde wagens wordt afgekeurd of een waarschuwing krijgt. Na zo’n waarschuwing heeft de autobestuurder twee jaar de tijd om de nodige herstellings- of vervangingswerken uit te voeren. Bij een rode kaart is dat slechts drie maanden. Concreet gaat het over de reiniging of vervanging van de roetfilter. Voorheen moest zo’n onderhoud binnen de 15 dagen gebeuren, maar door kritiek van de garagesector werd die termijn opgetrokken. Op sociale media regent het alvast negatieve reacties op deze nieuwe regeling. (lees verder onder de tweet)

Bijna de helft van de Euro5 dieselwagens geraakt niet meer door de #autokeuring dankzij de nieuwe dieseltest! Gevolg 1000€ kosten en dat in deze crisistijden!! Dank u #openvld! Dank u @lydiaPeeters! Jullie zijn echt dé vijand!! #vtmnws #vrtnws #terzaketv #cdenv #nva pic.twitter.com/XwoaRAyuw9 — Roger P (@MrPosEnergy) August 12, 2022



Lieven K. uit Roeselare kreeg drie weken geleden ook een rode kaart, en gaat daar alles behalve akkoord mee. “Mijn auto, een Mercedes E-klasse, is amper negen jaar oud. Technisch is alles in orde, dat bleek uit de keuring. Toch werd mijn wagen afgekeurd, door die nieuwe roetfiltertest. Geen probleem, dacht ik eerst, dat laat ik gewoon mijn roetfilter reinigen of zelfs vervangen. Maar volgens mij garagist Vereenooghe in Roeselare is de kans heel groot dat zelfs een vervanging van de roetfilter niet voldoende zal zijn om een groene kaart te krijgen. Ik voel me gediscrimineerd, we worden gestraft omdat we met een nieuwere auto rondrijden. Bij elke controle, moet je natuurlijk steeds langs de kassa passeren…”, klinkt het gefrustreerd.

“Op zich is het niet abnormaal dat je na 10 jaar de roetfilter van je wagen moet vervangen” – GOCA Vlaanderen

Van discriminatie is volgens de sectorfederatie echter alles behalve sprake: “Bij oudere dieselauto’s worden dezelfde normen gehanteerd, al gebeurt de meting dan met een klassieke roetfiltertest. Het is dus zeker niet zo dat de ene categorie makkelijker door de keuring raakt dan de andere. We merken wel dat de oudere voertuigen met euronorm 5 vaker worden afgekeurd, dat zijn wagens die dateren van voor 1 januari 2013. Op zich is dat niet zo abnormaal: een roetfilter kan stuk gaan en is net als andere voertuigonderdelen onderhevig aan slijtage. Dat je de filter na 10 jaar moet vervangen is eigenlijk best logisch.”