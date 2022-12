Omschakeling parkeerregels is niet eenvoudig

Vanaf 1 januari neemt de stad het parkeren op de openbare weg opnieuw in eigen handen. De omschakeling startte begin december maar zorgt voor veel vragen en opmerkingen. De stad zal wat bijsturen, maar grote aanpassingen komen er niet. Dat zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA), die enkele prangende vragen voor ons uitklaarde.

De overheveling van het parkeren van Streeteo naar Oostende gaat gepaard met een pak gesakker en kritiek. Dat is niet nieuw in de badstad: ook bij de invoering van de fietsstraten en de zone 30 waren/zijn veel opmerkingen. De stad plaatste begin december nieuwe betaalautomaten en liet de oude meters afplakken en informeerde de bevolking. De parkeertarieven bleven gelijk, maar de boetes verhogen van 25 naar 40 euro. En er kan op meerdere manieren betaald worden: met een kaart en drie verschillende apps, waarbij de stad Seety promoot, omdat die gratis is. Betalen per sms kan nog, maar het nummer staat niet vermeld op de automaten.

Druk druk druk

Bij het parkeerloket staan heel vaak lange wachtrijen. “Sinds de opening van het loket werden al 9.887 vergunningen aangevraagd. Deze week ronden we de kaap van de 10.000 en dat is een huzarenstuk. 1.600 daarvan zijn nog in behandeling. Onder de aanvragen zijn er 2.500 nieuwe”, zegt schepen voor mobiliteit Björn Anseeuw. Hij relativeert het aantal klachten: “Bij het O-punt van de stad, dat opmerkingen, suggesties en klachten registreert, zijn er sinds begin november 80 vragen binnen gekomen over parkeren.”

Er werd ook beslist dat houders van een gehandicaptenkaart niet meer onbeperkt kunnen parkeren op plaatsen voor kortparkeren. “Dat is niet de bedoeling, want we zagen dat ze er soms drie uur bleven staan. Anderzijds kunnen die mensen wel gratis parkeren op de andere plaatsen. En bovendien zijn er in de stad 437 parkeerplaatsen exclusief voor mensen met een beperking.”

Parkeerloket

Alle aanvragen voor kaarten (zorgverstrekkers, bewonerskaarten, 30 minuten gratis parkeren, aannemers, technici…) moeten gebeuren in het parkeerloket of online. Hou er daarbij rekening mee dat er veel gegevens ingevuld moeten worden en men ook het kentekenbewijs van de wagen vraagt. Ook voor een eenvoudige registratie als Oostendenaar ‘30 minuten gratis parkeren’. De aanvragen zijn ook maar één jaar geldig.

De aanvragen worden gecentraliseerd in het parkeerloket dat zich bevindt bij het Economisch Huis (Jet Center, Gistelsesteenweg 1). Het loket is 6 dagen per week open en de openingsuren zijn breed: op maandag en donderdag van 14 tot 19 uur en op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Op de site van de stad Oostende is werd ook veel info gebundeld: www.oostende.be/parkeer.

Schepen Bjorn Anseeuw bij één van de nieuwe parkeermeters. © PETER MAENHOUDT

Uw vragen beantwoord

We legden schepen Anseeuw enkele prangende vragen voor bij het vernieuwde parkeerbeleid.

Hoe parkeren mensen in een blauwe zone en die zich niet registreerden, zoals bijvoorbeeld familieleden of eenmalige bezoekers?

“Dat kan door een betalende parkeersessie te starten op de nieuwe parkeerautomaten in die zones.”

Moet er betaald worden in zones met een afgeplakte meter?

“Sinds 1 december komen de betalingen toe bij de stad. De oude meters worden binnenkort verwijderd. Ofwel is eer nieuwe automaat vlakbij, ofwel is er een infobord met link naar alle elektronische betaalmogelijkheden en een kaart met het dichtstbijzijnde parkeerautomaat om te betalen met de kaart.”

Wat met mensen die geen smartphone hebben?

“Zij kunnen terecht bij de 100 parkeerautomaten en zij kunnen ook betalen per sms.” Noot: het nummer 4411 staat niet meer op de borden. “We hebben ervoor gekozen om alles op één centrale plaats te bundelen.”

Veel mensen krabben zich in de haren als ze bij een bordje staan. Kunnen die niet gebruiksvriendelijker?

“Alle informatie die je nodig hebt kun je aan de hand van de bordjes op één plaats (website) terugvinden. Het is voor sommige mensen altijd een beetje wennen aan iets nieuws.”

Worden al boetes uitgedeeld? Hoe gebeurt de controle? Zijn er ook nog parkeerwachters?

“Er zijn geen parkeerwachters meer. De handhaving gebeurt aan de hand van een scanwagen. Met één wagen kunnen we alle zones vier keer per dag controleren. De eerste controles vonden plaats op 1 december. Meerdere mensen rijden met de wagen en als die defect is , hebben we via een samenwerking binnen de kortste keren een vervangscanwagen.”

Leest de scanwagen ook nummerplaten van wagens die dicht op elkaar geparkeerd staan en zijdelings?

“De scanwagen is voorzien van de modernste technologie en je zou versteld staan van wat die allemaal kan lezen. Dicht op elkaar parkeren in de hoop te ontsnappen, is dus vergeefse moeite.”

Komt er op de bestaande bordjes nog meer info? Gaat de stad mensen nog meer informeren want veel mensen weten niet hoe te betalen? Komt er meertalige info?

“Nee, alle informatie staat gebundeld op één pagina, die kan bereikt worden met een QR-code. We staan wel paraat voor mensen die vragen hebben over het parkeren en de mogelijkheden. Er is het parkeerloket en de website. Anderstalige info zullen we zo snel mogelijk voorzien”

Wat met de gehandicaptenkaart voor iemand die occasioneel vervoerd wordt door meerdere personen? Moeten die allemaal aanvragen?

“Per kaart kan men twee nummerplaten registreren en die kan men ook wijzigen. Mensen die hun nummerplaten niet willen registreren, kunnen steeds terecht op de betalende parkeerplaatsen. Alleen moeten ze dan ook betalen. Er zijn in Oostende veel meer niet-betalende dan betalende parkeerplaatsen.”

Vooruit wil de infoborden, waar bijvoorbeeld niet het nummer vermeld staat naar waar je moet sms’en, gebruiksvriendelijker. © PETER MAENHOUDT