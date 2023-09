Ommegang West is geknipt

Sedert 1 september is de Ommegang West een doodlopende straat. Het gemeentebestuur besliste om in overleg met het bedrijf Westvlees de straat te onderbreken. De maatregel komt er naar verluidt door de verkeersdruk met hoge snelheden en zwaar verkeer. Westvlees blijkt overigens de intentie te hebben om het stuk openbare weg op termijn over te nemen.

Het item kwam al ter sprake op de gemeenteraad van eind juni. Het was oppositieraadslid Marc Van Ysacker (CD&V) die de meerderheid toen interpelleerde omtrent de op stapel staande maatregel. Uit de vraag van het raadslid bleek dat de knip er komt na overleg met de firma Westvlees. De knip is er sinds 1 september en bestaat uit rood-witte bakken in plastic ter hoogte van huisnummer 12. Uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen blijkt volgens Marc Van Ysacker ook dat Westvlees voorziet om een slagboom in de knip te bouwen die in geval van noodsituaties gebruikt kan worden.

Ommegangwandeling

“Het traag verkeer – voetgangers, fietsers en bromfietsers – zou nog kunnen passeren zolang dit deel van de Ommegang West openbaar blijft”, duidt Marc Van Ysacker. “Er zal ook nog een overleg plaatsvinden met Westvlees waarbij een eventuele overname van de Ommegang West op de agenda staat, maar zelfs dan heeft Westvlees de intentie uitgesproken dat traag verkeer wellicht mogelijk zal zijn en dit om tegemoet te komen aan de vragen omtrent de Ommegangwandeling.”

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) bevestigde toen de komst van de knip wegens het vele sluipverkeer dat gepaard gaat met hoge snelheden en zwaar verkeer. De burgervader bevestigde toen ook dat Westvlees inderdaad de intentie heeft om het stuk Ommegang West dat zich aan het bedrijfsterrein bevindt, over te nemen. “Bewoners hebben vanaf 1 september toegang via de noordkant, dat wil zeggen via de Sint-Elooistraat en de Ommegang Noord, terwijl wie naar de bedrijven moet dit via de zuidkant, dus via de Poelkapellestraat en de Ommegang Zuid, kan doen”, verduidelijkt mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open VLD). Wie meer info wil of nog vragen heeft omtrent de knip kan terecht bij de sector Wonen en Omgeving via ruimte@staden.be of via 051 70 82 01. (BCH)