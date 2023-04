Nieuwe Vlasbrug tussen Waregem en Wielsbeke officieel geopend

Sinds zaterdagochtend is de gloednieuwe Vlasbrug tussen Beveren-Leie (Waregem) en Ooigem (Wielsbeke) officieel open voor fietsers en wandelaars. De Vlaamse Waterweg trakteerde met warme wafels.

Een S-vormige brug aan Beveren-Trakel van 165 meter lang met een overspanning van 60 meter over de Leie en een totale breedte van 4 meter, waarvan 3 meter wegdek voor fietsers en wandelaars. Dat is een korte omschrijving van de Vlasbrug, de nieuwe toeristische verbinding tussen Waregem en Wielsbeke. Kostenplaatje: 2,62 miljoen euro, waarvan 37,5 procent betaald wordt door de stad Waregem en de gemeente Wielsbeke. Ook de provincie West-Vlaanderen en de Europese Unie leggen bij.

De Vlasbrug, waarvan de naam verwijst naar de vlasnijverheid in de streek, werd zaterdagochtend officieel geopend in miezerige weersomstandigheden. Onder meer West-Vlaams gedeputeerde voor toerisme en recreatie Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), de Vlaamse Waterweg, burgemeester Jan Stevens (CD&V) van Wielsbeke, Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) en eerste schepen Rik Soens (CD&V) tekenden present. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters liet zich verontschuldigen en stuurde een adviseur, die een toespraak gaf.

“Ik ben onder de indruk van de omgeving, die goesting geeft om te fietsen en te wandelen”, zei gedeputeerde Lahaye-Battheu. “Deze verbinding slaat letterlijk de brug tussen het natuurgebied De Zavelputten, de oude Leiearm en het Goed te Beaulieu.”

Het Waregemse stadsbestuur broedt al een tijdje op plannen om de historische hoeve, die op enkele honderden meters van de nieuwe brug ligt, om te toveren tot een toeristische trekpleister. Zo zou er een traag café komen, in combinatie met een woonproject voor kwetsbare personen. Waregem sloot daarover in 2022 een akkoord met de Groep WAAK.

Vlaanderens mooiste

Ook schepen Rik Soens toonde zich naar eigen zeggen zeer enthousiast. “In het weekend van Vlaanderens mooiste (de wielerwedstrijd Ronde Van Vlaanderen, red.) gebeurt er altijd iets speciaals. Exact een jaar geleden hebben we hier wat verderop de nieuwe Munkenbrug ingehuldigd, nu doen we hetzelfde met de Vlasbrug”, zei hij.

“Iedere deelgemeente van Waregem is voortaan verbonden met Wielsbeke én er is opnieuw een fysieke verbinding met een Waregems eilandje aan de andere kant van de Leie, dat ontstond bij de rechttrekking van de rivier in de jaren 70. Een mooi stukje natuur is nu weer dichter bij ons.”

Na de plechtigheid, waarbij de hoogwaardigheidsbekleders de brug over fietsten, was er een kleine receptie. Over de middag trakteerde de Vlaamse Waterweg alle nieuwsgierige passanten op een warme wafel.

(PNW)