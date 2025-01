Nieuwe elektrische deelwagen in Poelkapelle: “Slim alternatief voor individueel autobezit”

Nadat er in september al een benzinedeelauto kwam op de Markt van Langemark, is er nu ook in Poelkapelle vanaf vrijdag 24 januari een deelauto beschikbaar. Daar gaat het om een elektrische wagen die geparkeerd staat aan de laadpaal op de parking van het Guynemerplein.

De twee deelwagens in Langemark zijn er gekomen in het kader van Hoppin, het initiatief van de Vlaamse overheid om het gebruik van duurzame vormen van mobiliteit, zoals stappen, fietsen, openbaar vervoer en deelsystemen te stimuleren. De elektrische Citroën C3 vlakbij de kerk van Poelkapelle is de tweede deelwagen die de gemeente aanbiedt.

De eerste deelwagen staat op de Markt in Langemark en is sinds september vorig jaar beschikbaar. Dat wagen, die wel op benzine rijdt, werd al 23 keer gereserveerd en heeft ondertussen meer dan 1.500 kilometer op de teller staan.

Concept slaat aan

“Dit toont aan dat het concept van deelwagens aanslaat bij de inwoners en bijdraagt aan een milieuvriendelijke mobiliteit”, zegt schepen van Duurzaamheid Thijs Supply (Respect). “Met deze nieuwe elektrische deelwagen willen we als gemeente niet alleen de ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook het autodelen promoten als een slim alternatief voor individueel autobezit.”

Alternatief voor tweede auto

Autodelen is vooral nuttig voor wie geen auto heeft, maar er af en toe wel één kan gebruiken. “Ook wie zijn of haar al dan niet tweede auto vrij weinig gebruikt – minder dan 12.000 km per jaar – is het voordeliger om een deelauto te gebruiken”, zegt duurzaamheidsambtenaar Adelien Vergote. “Wie overweegt om een – al dan niet tweede auto – te kopen heeft nu alvast een alternatief.”

“We nodigen alle inwoners uit om gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid en samen met ons te werken aan een duurzamere toekomst met minder auto’s, minder files en meer ruimte en gezonde lucht”, besluit Thijs Supply.

Hoe werkt het?

Het reserveren van een deelwagen verloopt eenvoudig. Na registratie op de website www.claus2you.be of via de Claus2you-app, kan je snel en makkelijk een wagen boeken. Je herkent de deelwagen aan het logo van Claus2you en Hoppin. Lidmaatschap kost 175 euro per jaar, daarnaast betaal je ook een brandstof- en een gebruikskost. (TOGH)

Meer informatie: www.lp.be/autodelen