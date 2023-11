Nieuwe elektrische Brugse bussen van De Lijn zijn te smal voor senioren met rollators

De nieuwe elektrische stadsbussen in Brugge zijn te smal voor senioren die zich met een rollator voortbewegen. Dat geeft De Lijn toe. De Brugse Myriam Lateur ervaart het dagelijks: “Minder valide mensen moeten achteraan instappen, maar hun zitjes staan elders! Mijn rollator kan er niet heen.”

Sinds zij met pensioen is, heeft de Brugse Myriam Lateur (71), een voormalige lerares Frans, die onder meer les gaf aan het lyceum Hemelsdaele, nog twee doelen: kunstschilderen en strijden voor mensen met een handicap.

Discriminatie

“Ik word boos, als ik zie hoe wij gediscrimineerd worden”, zucht Myriam Lateur, die zich sinds een fout gelopen operatie noodgedwongen met een rollator verplaatst. “Ik moet, net als mensen in een rolstoel, achteraan instappen, maar stelde vast dat de nieuwe, kleinere, elektrische bussen van De Lijn te nauw zijn voor senioren met een rollator.”

“Vreemd genoeg bevinden de voorbehouden plaatsen voor ouderen zich meer vooraan in de bus! Begrijpe wie kan. Ik heb al meerdere keren geprobeerd om naar voren te manoeuvreren, maar mijn rollator is te breed, hij raakt telkens vast.”

“Toen ik de chauffeur daarop wees, zei hij: ik weet het, ik heb zelf al bij mijn oversten geklaagd dat er een probleem is voor de gehandicapten. Weet je wat hun reactie was? Minder valide mensen moeten ermee leven leven, want alle elektrische bussen worden kleiner! Ze moeten een smallere rollator kopen. Maar die modellen zijn standaard!”

Oplossingen afwegen

Frederik Wittock, woordvoerder van De Lijn, bevestigt het probleem: “Onze afdeling toegankelijkheid heeft vastgesteld dat de klachtenbrief van die dame grond van waarheid heeft. Er is effectief een probleem voor de doorgang van het overgrote deel van standaardrollators in de nieuwe stadsbusjes in Brugge.”

“Het euvel is al onder de aandacht van onze materiaalbeheerders gebracht. Een van onze collega’s heeft vorige week ter plaatse metingen verricht. De opmerkingen zijn terecht. Er zijn in het midden van die nieuwe busjes vier plaatsen voorbehouden voor minder valide mensen. Maar het is te moeilijk om naar die plaatsen te manoeuvreren.”

Oplossing

De Lijn volgt dit van nabij op en zullen zo snel mogelijk één of meerdere oplossingen afwegen. “Het is geen evidente zaak, maar al onze klanten moeten in de nieuwe bussen perfect bediend kunnen worden, zodat zij zich op een comfortabele manier met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen in Brugge”, zegt Frederik Wittock. “Het hoort niet dat die mevrouw tijdens de rit dient recht te staan, omdat ze met haar rollator de aangeduide plaatsen voor mensen die slecht te been zijn, niet kan bereiken.”

Volgens Myriam Lateur ligt het probleem dieper: “60 procent van de buschauffeurs kijken mij vies aan, als ik met mijn rollator aan een halte sta te wachten op de bus. Achteraan instappen, luidt het onbeleefde bevel. Pas op, er zitten ook vriendelijke chauffeurs bij!”

“ Maar er zijn er ook andere: ik heb het meegemaakt dat een chauffeur mij niet toeliet in te stappen, toen ik aan de Brico in Sint-Andries vier planken gekocht had. Ik ben geen verhuiswagen, zo snakte hij mij toe. Ik heb klacht ingediend bij De Lijn, ze zouden een dossier opmaken, maar ik heb hierover nooit meer iets gehoord.”

Bussenplan

Ook over het nieuw bussenplan, dat sinds deze zomer in voege is, is Myriam Lateur niet te spreken: “Begin juli moest ik naar het AZ Sint-Jan. De bus doet nu heel Christus Koning en Sint-Pieters aan, die rit heeft mij drie kwartier gekost, ik kwam te laat op mijn afspraak met de dokter.”

“De vrouwelijke buschauffeur reed zelfs verloren in Sint-Pieters. Blijkbaar was het haar eerste rit en het nieuwe bussenplan was pas ingevoerd. Een andere passagier heeft haar de weg naar het ziekenhuis moeten tonen! Overigens zijn ook de beruchte Brugse kasseien moordend voor rollators en voor rolstoelen. Tal van gehandicapten klagen erover, mijn rollator heeft bijna de geest gegeven, hij is kapot geschud op de kasseien. Wanneer zal het stadsbestuur daar iets aan doen?”

Schrijnend

Myriam Lateur gaat nog een stapje verder in haar betoog: “Deze schrijnende problemen zijn typisch voor de neerbuigende manier waarop onze samenleving neerkijkt op mensen met een handicap en senioren met een beperkte mobiliteit. We zijn van geen tel, er wordt met ons geen rekening gehouden.”

“Zodra je een wandelstok of een rollator gebruikt, verlies je in de ogen van veel mensen intelligentie. Ik heb het zelf ervaren met een medeleerling op de stedelijke Academie. Toen ik een discussie aanging over kunst, zei ze: amai, jij weet veel over de schilder Vermeer, met zo’n handicap! Alsof ik al mijn verstand verloren ben, omdat ik moeilijk te been ben!”

“Voor mensen in een rolstoel is het nog erger. Velen richten zich enkel tot hun begeleider en spreken over hen in de derde persoon, alsof ze er niet bij zijn of het niet begrijpen….”