Nieuwe dienstregeling De Lijn gaat van start

Op 6 januari voert De Lijn een nieuw mobiliteitsplan in. Een opvallende aanpassing betreft de tram die het traject Knokke – Oostende – De Panne bedient.

Overdag zal de tram nu elke 10, 15, of 20 minuten rijden. In de ochtend zijn er extra ritten, en ’s avonds zal de tram frequenter verschijnen, om de 30 minuten. Een nieuwe toevoeging aan het busnetwerk is lijn 52, die een verbinding vormt tussen Leffinge, Slijpe en Middelkerke. Deze lijn, die elke twee uur rijdt, volgt van Oostende tot Leffinge dezelfde route als lijn 53 Oostende – Leffinge – Slijpe – Leke – Diksmuide via de Torhoutsesteenweg en Kromme Elleboog. Samen met lijn 53 zorgt lijn 52 voor een busverbinding om het uur tussen Oostende en Leffinge. Lijn 53, die ook om de twee uur rijdt, vult het aanbod aan, zodat er nu elk uur een bus beschikbaar is tussen Oostende en Leffinge. Bovendien biedt lijn 53 op vrijdag- en zaterdagnachten vervoer tot ongeveer 2 uur ’s nachts van en naar Leffinge.

Voor lijn 60, die Oostende met de Luchthaven, Nieuwpoort, Koksijde en Veurne verbindt, zijn er verschillende frequenties afhankelijk van het traject en het tijdstip. Opvallend is dat er ’s avonds tussen Oostende en Raversijde Luchthaven ritten zijn tot ongeveer 22.30 uur, en op vrijdag- en zaterdagnachten zelfs tot 2.30 uur, met extra service naar Middelkerke. Lijn 611 richt zich voornamelijk op het bieden van vervoer op maat in functie van school of werk, aangepast aan de vraag.

Voor avondreizen zijn er specifieke lijnen. Met de tram en buslijnen, zoals lijn 53 Oostende – Leffinge (nieuw) en lijn 60 Oostende – Raversijde (– Middelkerke), kunnen reizigers ’s avonds tot ongeveer 23 uur (op vrijdag- en zaterdagnacht zelfs tot 2.30 uur) van en naar Middelkerke of Leffinge reizen, waarbij de routes dezelfde zijn als overdag. Lijn 60 rijdt enkel ’s nachts op vrijdag- en zaterdagen. (PG)