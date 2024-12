Nieuwe dienstregeling bij NMBS treedt in werking: dit verandert er in West-Vlaanderen

Spoorwegmaatschappij NMBS start vandaag, zondag, met de nieuwe dienstregeling. Het aanbod wordt met bijna 2 procent uitgebreid. Ontdek hier wat dit betekent voor onze provincie.

Knokke-Leuven

De IC-treinen Knokke – Brussel – Brussels Airport-Zaventem rijden verder tot in Leuven. Deze treinen stoppen in Knokke, Duinbergen, Heist, Brugge, Aalter, Gent-Sint-Pieters, Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussels Airport-Zaventem en Leuven. Hierdoor ontstaat er tijdens het weekend een rechtstreekse verbinding tussen Knokke, Duinbergen, Heist en Leuven.

Kortrijk

Tussen Kortrijk, Gent en Mechelen is er voortaan een versterkt treinaanbod in Merelbeke en Melle. Zo rijden tijdens het weekend de L-treinen Zeebrugge-Strand – Gent-Sint-Pieters verder tot in Mechelen en stoppen in Zeebrugge-Strand, Lissewege, Brugge-Sint-Pieters, Brugge, Oostkamp, Beernem, Maria-Aalter, Aalter, Bellem, Hansbeke, Landegem, Drongen, Gent-Sint-Pieters, Merelbeke, Melle, Kwatrecht, Wetteren, Schellebelle, Wichelen, Schoonaarde, Dendermonde, Buggenhout, Malderen, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen.

Er is voortaan ook een aanpassing van het traject van de L-treinen Kortrijk – Dendermonde – Mechelen tijdens het weekend. De L-treinen Kortrijk – Gent-Sint-Pieters – Dendermonde – Mechelen rijden enkel tussen Kortrijk en Gent-Sint-Pieters.

Verder wijzigt het traject van de IC-treinen Kortrijk – Brussel – Dendermonde – Sint-Niklaas. Deze treinen rijden enkel nog tussen Kortrijk en Dendermonde om de stiptheid van de treinen te verbeteren. Ook het traject van de IC-treinen Oostende – Kortrijk – Brussels Airport-Zaventem wijzigt. Deze treinen stoppen voortaan ook in Liedekerke.

Nog aanpassingen

Een andere wijziging is het traject van de IC-treinen De Panne – Brussel – Landen. Deze treinen rijden enkel tussen De Panne en Brussel-Noord. Deze treinen stoppen in De Panne, Koksijde, Veurne, Diksmuide, Kortemark, Lichtervelde, Tielt, Deinze, De Pinte, Gent-Sint-Pieters, Wetteren, Schellebelle, Serskamp, Lede, Aalst, Denderleeuw, Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Brussel-Noord.

Tot slot: vanuit Luik, Ans, Borgworm en Landen naar Brussel kan je de IC-treinen Knokke – Gent-Sint-Pieters – Brussels Airport-Zaventem – Luik-Guillemins nemen. Deze treinen stoppen vanaf maandag 16 december in Knokke, Duinbergen, Heist, Brugge, Aalter, Gent-Sint-Pieters, Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussels Airport-Zaventem, Leuven, Tienen, Landen, Borgworm, Ans en Luik-Guillemins.