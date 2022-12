Nieuw provinciaal noodplan spoorongevallen in opmaak

Om in West-Vlaanderen beter voorbereid te zijn op grote spoorwegongevallen is een nieuw Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Spoorwegongevallen in opmaak. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gouverneur Carl Decaluwé. “De laatste volledige actualisatie van het plan gebeurde tien jaar geleden”.

Gelukkig bleef de provincie al een tijd gespaard van zeer ernstige spoorwegongevallen. “Zo was er in 1996 een groot treinongeval in Roeselare en in 2007 was er een ernstig incident in het station van Izegem”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Hoewel heel wat spoorwegincidenten operationeel kunnen afgehandeld worden, kan het ook nodig zijn om het gemeentelijk rampenplan afgekondigd worden, zoals dit toentertijd in Roeselare en Izegem gebeurde.” Volgens Carl Decaluwé is het daarom belangrijk dat gemeenten zich ook grondig voorbereiden op een mogelijk treinincident.

Volgens de gouverneur kreeg de voorbije tien jaar het alarmeringsschema, waarin opgenomen is welke diensten moeten verwittigd worden bij een spoorwegongeval, wel jaarlijks een update.

Provinciale rampenoefening

Provincieraadslid Kurt Himpe vernam ook dat als het nieuwe Bijzonder Nood- en Interventieplan Spoorwegongevallen klaar is er een provinciale rampenoefening komt. De laatste grote terreinoefening met een spoorwegincident als insteek dateert van 2015. In 2019 was er een oefening met een incident aan de spoorwegovergang in Kortemark als uitgangspunt.