Na fietstunnel ook verkeerslichten aan zwart punt op R32 (Roeselare-Hooglede): zo zal de nieuwe verkeerscirculatie er uit zien!

De fietstunnel onder de R32 ter hoogte van Beverenstraat-Honzebrouckstraat komt er tien jaar na de eerste plannen, maar dat betekent ook dat er verkeerslichten komen aan één zijde van die R32. Die laten extra bewegingen van het gemotoriseerd verkeer toe. Vanuit de kant Honzebrouckstraat zal je ook links de R32 op kunnen rijden, maar de Beverenstraat wordt dan weer geknipt. Je zal er niet op, noch van de R32 kunnen rijden.

De werken aan de lang verwachte fietstunnel onder de R32 ter hoogte van de Honzebrouckstraat en Beverenstraat in Hooglede zouden komend voorjaar starten. De eerste plannen daarvoor dateren al van tien jaar geleden. Toen werd er al een eerste keer in gegrepen. De twee vakken op de R32 werden herleid naar één, er kwam een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur en midden de R32 was een ‘eiland’ voorzien waarop de overstekende fietsers veilig hun oversteektocht over de R32 konden onderbreken om het verkeer in de andere richting door te laten.

De fietstunnel onder de R32 moet ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers veilig de ringweg onderdoor kunnen. De Beverenstraat wordt ‘geknipt’, je zal door de R32 niet meer kunnen bereiken, noch verlaten. Er komt ook een bufferbekken langs de R32. (Kaart Arnout Nilis)

De plannen voor fietstunnel sleepten langer aan omdat het onteigenen van de benodigde percelen – een tunnel vergt immers een lange aanloop – niet evident was. Dat is nu allemaal achter de rug, nu moet er nog enkel een aannemer aangesteld worden. In eerste instantie zal de de tunnel dus gegraven worden. Dat gebeurt in twee fases, in principe eerst aan de kant Roeselare, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Het verkeer over de R32 zal dan op de andere kant van ringweg rijden, één rijstrook dus in beide richtingen. Voor fietsers zal het tijdens de werken moeilijk zijn om de R32 te dwarsen, maar dat wordt nog met de aannemer bekeken.

Knip Beverenstraat

De Beverenstraat (kant Hooglede) wordt volledig geknipt, daar zal het dus niet meer mogelijk zijn om op de R32 te rijden. Enkel fietsers en voetgangers zullen er daar onderdoor kunnen. De Gitsbergstraat en Beverenstraat worden dus niet langer (rechtstreekse) toegangsroutes tot de R32. Ook vanop de R32 zul je niet meer de Beverenstraat in kunnen rijden.

Ook het wegdek van de R32 zal ook vernieuwd worden

Eens de aanleg van de fietstunnel is afgerond, komen er ook verkeerslichten. Dat betekent dat wie vanuit de kant Hoogleedsesteenweg richting Brugsesteenweg op de R32 rijdt aan de verkeerslichten kan staan. Dat moet toelaten om het verkeer uit de Honzebrouckstraat in Hooglede op de R32 te laten rijden. Dat is nu ook al mogelijk (zonder lichten), maar daarbij kun je enkel rechts opdraaien. Nadat de lichten er zullen geplaatst zijn zal het ook mogelijk zijn om de weg links verder te zetten. Wie links rijdt zal op een voorsorteerstrook rijden en moet dan links invoegen bij het verkeer dat op de R32 uit de richting Brugsesteenweg naar Schievelde rijdt. Aan die kant van de weg komen er geen lichten, er is immers ook een knip van de Beverenstraat. Maar wie uit die richting komt zal ook links de Honzebrouckstraat in kunnen rijden. Ook daarvoor kan men gebruik maken van de verkeerslichten.

De tunnel onder de R32 zal 185 meter lang zijn, 2,5 meter hoog en 5,5 meter breed

Het fietspad langs de R32 verdwijnt waar de Gitsbergstraat tot tegen de R32 komt tot aan de Beverenstraat. Daar moeten de fietsers het veiligere alternatief van de Gitsbergstraat volgen en kunnen ze ter hoogte van de fietstunnel onder de R32 door of hun weg verder zette op het fietspad op de R32 dat weer start na de fietstunnel.

De fietstunnel zal een hoogte hebben van 2,5 meter en 5,5 breed zijn en l zal ook verlicht zijn. Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om het wegdek van de R32 te vernieuwen. Het versleten beton wordt vervangen van de Honzebrouckstraat tot de Gitsbergstraat.

Met de werken is een investering van ruim 6,5 miljoen euro, gedragen door de Vlaamse overheid, gemoeid. De werken zouden anderhalf jaar duren.

Wat met de (halve) knip in Roeselare Al sinds 2019 koestert Roeselare plannen om in de Honzebroekstraat (in Roeselare is de schrijfwijze van de straat anders dan in Hooglede, red.), dichtbij de grens met Hooglede, een halve knip in te voeren. De hoofdbetrachting daarvan is om sluipverkeer via de Godelievewijk naar het centrum van Roeselare te vermijden. Heel wat bewoners vinden dat geen goed idee, zo dienden ze een petitie in met 300 handtekeningen en werden ook ontvangen bij het schepencollege. “Daar kregen we de argumenten van de stad te horen, wij hebben er de onze tegenover gezet”, aldus Caroline Verstraete die er haar kapsalon heeft. De vrees van die bewoners is dubbel. Bij de halve knip zou je dus wel nog van de Godelievewijk richting de R32 kunnen rijden, maar niet omgekeerd. Al wie op Hoogleeds grondgebied woont en naar Roeselare moet zou dat niet meer met de auto kunnen langs die weg. “De mensen van die nieuwbouwwoningen hebben ze nooit op de hoogte gebracht toen ze die grond kochten.” Maar ook voor de bewoners aan de Roeselaarse kant van de knip zou het omrijden zijn, ze kunnen dan immers niet meer via de R32 naar hun woning, maar moeten omrijden. “En ik moet je niet vertellen hoe verzadigd de Hoogleedse- en Brugsesteenweg zijn”, duidt Caroline. Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V), die in de nieuwe beleidsperiode de bevoegdheid mobiliteit doorgaf aan Piet Delrue (Lokaal Liberaal) bevestigt de meeting met de buren. “Maar er gaat daar dit jaar nog geen beslissing over genomen worden.” Later pas meer duidelijkheid dus. Ook in Hooglede zijn ze een koele minnaar van de knip.

20241219_kruispunt_Hooglede