Na 60 jaar eindelijk duidelijkheid: “Geen R8 tussen Doorniksesteenweg en Maandagweg”

De Vlaamse regering maakte vrijdag een belangrijke beslissing over het historisch dossier van de reservatiestrook tussen Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid. Deze strook wordt geschrapt en herbestemd. Het was een mogelijke piste voor het sluiten van de ringweg R8 en mocht hierdoor sinds de jaren ‘70 niet bebouwd worden. “Fantastisch nieuws voor de honderden Kortrijkzanen die in de buurt wonen. Ze zijn eindelijk zeker dat er geen ringweg in hun achtertuin komt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens.

De Vlaamse regering keurde vrijdag het voorstel van ministers Zuhal Demir (Omgeving) en Lydia Peeters (Mobiliteit en Openbare Werken) goed om de reservatiestrook tussen de N50 Doorniksesteenweg en de Maandagweg te schrappen. Deze piste wordt dus niet langer weerhouden in het verdere proces in dossier K-R8. “De scenario’s waarbij de ringweg wordt gesloten op de reservatiestrook komen niet overeen met de vooropgestelde plandoelstellingen. Vanuit Vlaanderen willen we samen met Stad Kortrijk de doorstroming en de veiligheid rond de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost verbeteren. Tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden op vlak van ruimtelijke ontwikkeling, hoogwaardig openbaar vervoer en veilige en comfortabele fietsverbindingen”, aldus Demir en Peeters.

Wijken niet verder belasten

Deze verbinding wordt teruggegeven aan de buurt en zal ingericht worden als doorlopende groene as met een recreatieve functie. Daarnaast wordt er ook gekeken naar fiets- en/of openbaar vervoersinfrastructuur. “Met deze beslissing volgt de Vlaamse regering het advies van Stad Kortrijk om deze woonwijken niet verder te belasten en om toekomst en zekerheid te bieden aan de vele families die daar wonen. Het biedt bovendien heel wat mogelijkheden om er een mooie, groene strook en zelfs parkgebied van te maken, zoals we momenteel aan het doen zijn met de N50c in Heule”, vertelt burgemeester Ruth Vandenberghe.

“De reservatiestrook van Kortrijk-Oost tot de brandweer wordt geschrapt en herbestemd tot een groene as van een kilometer, goed voor zeven hectare nieuw park”, vult Maddens aan. “Bijkomend kunnen we door deze beslissing 55 hectare andere gebieden (binnen de contouren van het GRUP K-R8) vrijwaren van bebouwing. Een belangrijke realisatie in het kader van de bouwshift.”

Ook Axel Weydts, schepen van Mobiliteit, reageert positief. “De vrijgekomen ruimte moet hoofdzakelijk groen ingevuld worden, maar er is zeker ook plek voor een kwalitatieve fietsverbinding. Daar moeten we echt voor gaan.”