N-VA vraagt bewegwijzering langs alternatieve fietsroute tussen Beernem en Wingene

Het resterende stuk fietspad tussen Wingene en Beernem raakt maar niet aangelegd. N-VA Wingene-Zwevezele en N-VA Beernem pleiten er voor om zo snel mogelijk wegwijzers te plaatsen die het alternatieve fietstraject duidelijk aanduiden.

Midden vorig jaar werden de plannen voor het nieuwe dubbelrichtingsfietspad langs de N370 tussen Wingene en Beernem naar de prullenbak verwezen. De vzw Bescherm Bomen en Natuur diende toen met succes een bezwaar in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het fietspadenproject blijft de gemoederen beroeren. Er is momenteel ook nog geen enkel zicht op een timing van de ontwerpstudie en de nieuwe omgevingsvergunning.

Van lange duur

“Het ziet er naar uit dat de aanleg van een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad langs de N370 tussen het Aanwijs en de Blauwhuisstraat nog jaren zal aanslepen”, stellen gemeenteraadsleden Pieter-Jan Verhoye (N-VA Wingene), Marie-Christine Vandendriessche (N-VA Wingene) en Lode Vanneste (N-VA Beernem). “In afwachting van een definitieve oplossing kunnen fietsers via een alternatieve route de gevaarlijke Beernemsesteenweg vermijden en zich toch veilig verplaatsen tussen de beide gemeenten.”

Alternatieve route

Beide N-VA afdelingen lanceerden het idee van de alternatieve fietsroute tussen de twee gemeenten al in september 2021. “Deze route volgt de fietsknooppunten 29, 28, 32 en 39 van het Brugse Ommeland. Ze loopt via een semiverhard fietspad doorheen het Bulskampveld via de Oude Bruggeweg tot aan de Blauwhuisstraat. Het tracé is quasi autoluw en zo een 2,8 kilometer lang. Ter vergelijking, de route langs de N370 tussen het Aanwijs en de Blauwhuisstraat bedraagt dit 2,2 kilometer.”

Op onderzoek

De drie gemeenteraadsleden vragen nu aan hun beide gemeentebesturen om zo snel mogelijk rond de tafel te zitten met alle betrokken instanties. “Uiteraard moeten alle tracés grondig onderzocht worden”, gaat men verder. “Maar intussen vragen wij dat er zo snel mogelijk tijdelijke bewegwijzering komt op de alternatieve fietsroute van het Brugse Ommeland. Zo vermijden fietsers de gevaarlijke Beernemsteenweg en kunnen ze zich toch veilig verplaatsen tussen Beernem en Wingene.”