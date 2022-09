N-VA-oppositie klaagt slechte fietspaden aan in Houthulst: “Iepersteenweg was een zwembad”

Op de gemeenteraad van Houthulst donderdagavond drong N-VA aan op meer controles voor en tijdens de Hemicuda Rally en op beter onderhoud van de fietspaden. “Het meest gebruikte fietspad langs de Iepersteenweg staat bij hevige regenval onder water”, zei Filip Vanhevel (N-VA). Erik Verbeure bevestigde dat vooral de fietspaden in beheer van het Vlaams gewest beter onderhouden moeten worden.

Naar aanleiding van de jaarlijkse goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de Hemicuda Rally, dat op 16 oktober Merkem aandoet, herhaalde de oppositie de vraag om meer politiecontroles uit te voeren. “We hebben dat voor de rally vorig jaar ook gevraagd, maar we hebben toch de indruk dat dit niet gebeurd is”, zei Tanja Greitsch (N-VA). “We kunnen alleen vragen aan de politie om daar meer aandacht aan te besteden en we zullen dit opnieuw doen dit jaar”, antwoordde burgemeester Joris Hindryckx (CD&V).

Garagenummerplaten

Dirk Gheysen (Onafhankelijke) vindt het niet kloppen dat zo veel rallywagen met een garagenummerplaten rondrijden. “Daardoor moeten er bijvoorbeeld geen taksen betaald worden. Alleen eigenaars van autogarages mogen met zo’n nummerplaat rijden, of klanten die proefritten doen. Als je ziet hoeveel zulke nummerplaten je ziet op de rally, dan klopt er toch iets niet. Daar zou ook meer op moeten gecontroleerd worden.”

Iepersteenweg

Als extra agendapunt had Filip Vanhevel (N-VA) een aantal vragen in verband met het onderhoud en (her)aanleg van fietspaden. “Eergisteren (dinsdag, red.) passeerde ik langs de Iepersteenweg. Daar was het fietspad een zwembad geworden. Tijdens de heraanleg hadden we hierop al gehamerd. Doordat de rijbanen afhellen naar het fietspad toe en de boorden van de berm zo hoog staan, stond het in de sterren geschreven dat het fietspad onder water zou staan bij hevige regenval. En het is geen klein beetje, maar over de hele breedte van het fietspad en over een lengte van 20 à 30 meter. Gezien het drukke verkeer is uitwijken naar de rijbaan veel te gevaarlijk en dus geen optie, waardoor fietsers geen andere keuze hebben dan door het water te rijden. Het fietspad is waarschijnlijk het meest gebruikte van de gemeente, ook door schoolgaande jeugd. Zij zitten dan voor de rest van de dag met natte kledij in de klas.”

Toestand dramatisch

Verrassend genoeg werd Vanhevel bijgetreden door schepen Erik Verbeure (CD&V). “Ik sta voor 100% achter uw vaststelling”, repliceerde Verbeure. “Wij hebben voor het begin van het schooljaar ervoor gezorgd dat alle fietspaden geborsteld werden en dat de boorden afgezoomd werden. Het zijn de fietspaden in beheer van het Vlaams gewest waar de toestand toch wel dramatisch is. We hebben onze opmerkingen natuurlijk doorgespeeld aan de diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer. Daar hebben ze allerhande argumenten om te stellen dat ze niet alles kunnen uitvoeren zoals ze zouden moeten uitvoeren. De provincie West-Vlaanderen wordt in dat opzicht niet altijd even goed bedeeld wat middelen betreft.” (TOGH)