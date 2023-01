Monnikenstraat in Bredene krijgt nieuwe voetpaden

Er komen nieuwe voetpaden in de Monnikenstraat in Bredene-Dorp. De Watergroep voert al sinds 16 januari werken uit aan de watervoorzieningen in de straat. Tegelijk worden ook alle andere nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en telecom) vernieuwd.

Het gemeentebestuur maakt van deze werken gebruik om de voetpaden in de Monnikenstraat te vernieuwen. “Jaarlijks voorzien we een aanzienlijk bedrag om voetpaden te herstellen en vernieuwen. Het volledige voetpadenprogramma wordt binnenkort vastgelegd, maar in de Monnikenstraat starten de werken aan de nieuwe voetpaden al half maart, nadat die aan de nutsvoorzieningen voltooid zijn”, legt schepen van Openbare Werken Erwin Feys uit.

Voor de nieuwe voetpaden in de Monnikenstraat trekt Bredene een budget van bijna 72.000 euro uit.

(MM)