Mobiliteitsstudie gaat van start met online enquête

Roeselare is de afgelopen tien jaar flink gegroeid. Er wonen steeds meer mensen samen, maar onze smalle, historische straten groeien niet mee. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over hoe we de ruimte slim kunnen indelen, zodat iedereen zich veilig door de stad kan bewegen. De focus van de studie ligt op het stadscentrum.

“Deze week valt er bij elke inwoner in Roeselare een flyer in de bus die oproept om deel te nemen aan de mobiliteitsstudie. Hoe verplaats je je naar en in het centrum en waarom kies je wel of niet voor een bepaald vervoersmiddel? We willen in deze fase zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om de bevraging in te vullen. Het is een brede eerste ronde waar we nadien samen kunnen op verder bouwen”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

Naast een bus-aan-bus flyer, neemt de stad de bevraging ook gericht mee in haar contacten met enkele doelgroepen. “Met deze mobiliteitsstudie willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Niet enkel inwoners, maar ook wie naar Roeselare komt om te werken, ontspannen en winkelen kan zijn steentje bijdragen. Specifiek voor de vele leerlingen en scholieren in onze stad, sturen we jobstudenten naar de scholen om kinderen en jongeren een stem te geven”, zegt schepen Piet Delrue.

Ook in de dienstencentra en op verschillende stadslocaties is er info te vinden.

Inventaris

“De online enquête is de start van een langer proces, dat we samen met de Roeselarenaar willen doorlopen. We gaan samen op zoek naar een plan voor de toekomst, met goede oplossingen voor elke weggebruiker. Jong of oud, vlot of minder mobiel … Iedereen verdient het om zich zorgeloos te kunnen verplaatsen in onze stad.”

En wat gebeurt er na de bevraging? “In 2024 verzamelen we input van inwoners en bezoekers van de stad. Daarna gaan we, de stad en studiebureau Mint, aan de slag met burgers en komen we samen tot aanbevelingen. In 2026 zal het stadsbestuur uiteindelijk beslissingen nemen op basis van de aanbevelingen.”

Het eindresultaat moet een gedragen mobiliteitsplan en toekomstvisie voor het organiseren van de huidige en toekomstige verkeersstromen in het centrum van Roeselare zijn. (SM)

www.participatie.roeselare.be voor meer info of om de vragenlijst in te vullen. Dat kan tot vrijdag 6 december.