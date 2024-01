Mobiliteitsspeler Bolt lanceert taxiservice in Kortrijk

Bolt, bekend van de deelsteps- en auto’s in de Belgische grootsteden, lanceert binnen afzienbare tijd haar taxi-service in Kortrijk. Via een app kun je de dichtstbijzijnde taxi, ritduur en kosten bekijken. Het is de eerste keer dat de mobiliteitsspeler voet aan grond zet in de Guldensporenstad, door een exclusiviteitscontract zijn er in Kortrijk alleen steps van Bird te verkrijgen.

De taxiservice werd eerder al ingevoerd in Gent en Antwerpen en wordt nu uitgerold naar Kortrijk. “Uitbreiden naar Kortrijk is een strategische stap in Bolts groei door heel Vlaanderen en België. De levendige stedelijke sfeer van Kortrijk is ideaal voor onze taxiservice en biedt inwoners en bezoekers een efficiënt, comfortabel en veilig reisalternatief. We zijn verheugd om onze expertise in hoogwaardige mobiliteitsoplossingen naar deze prachtige stad te brengen”, zegt Laurent Pantusa van Bolt België.

Stad niet op de hoogte

Een exacte datum voor de lancering van Bolt is er nog niet. De vraag is hoe dan ook wat de gevestigde waarden in de taxisector gaan denken van de komst van Bolt. In andere steden hekelen taxibedrijven die, omdat ze niet op kunnen tegen de lage prijzen en snelle service.

In Kortrijk is er al een 25-tal taxibedrijven. Stad Kortrijk zelf was niet op de hoogte van de komst van Bolt. “In Kortrijk zijn er al heel wat taxi’s en is het grondgebied eigenlijk wel gedekt. We hebben de jongste jaren ook heel goed samengewerkt met de taxisector in Kortrijk. Natuurlijk is de markt vrij voor nieuwe spelers zoals Bolt zolang ze zich schikken naar het wettelijk kader”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester). (JF)