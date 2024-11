Mistige weer zorgt voor extra gladheid op laagjes slijk op weg, brandweer roept op tot voorzichtigheid

De brandweer in de Westhoek waarschuwt voor aanhoudende gladheid door slijk op de wegen. Al enkele weken zijn er daarvoor oproepen, maar zeker de laatste dagen hebben ze de handen écht vol.

“De weersomstandigheden zitten echt niet mee en vooral de mist speelt een gevaarlijke rol”, zegt brandweerkapitein Guido Snick. “Dat zorgt voor een fijne maar erg gladde laag op de stukken slijk. Zowat alle binnenwegen liggen vol en we moeten weggebruikers waarschuwen.”

Landbouwers en loonwerkers zijn al enkele weken bezig met hun gewassen binnen te halen en dat zorgt elk jaar voor slijk of modder op de weg. De brandweer krijgt dan ook elk jaar oproepen te verwerken om wegen vrij te maken maar dit jaar lijken het er uitzonderlijk veel te zijn.”

“Zeker de afgelopen dagen heeft de brandweer de handen echt vol. Zo had de brandweer van Lo-Reninge dinsdagavond liefst vier uren werk en werden ze woensdagochtend alweer opgeroepen.”

“De brandweer van Lo-Reninge ruimde dinsdagavond kilometerslang slijksporen op, onder andere in de Rabbelaresteenweg, de Vaartstraat in Alveringem, in Oeren en woensdagochtend op de Ashoop. Daar slipte een dierenhandelaar met zijn vrachtwagen ei zo na in de gracht.

Gladheid door mist

“Zowat alle binnenwegen zijn momenteel zeer vuil, en dat in een ruime regio”, zegt brandweerkapitein Guido Snick. “Landbouwers zijn volop bezig op de akkers en die liggen er zwaar bij. Ze zorgen vaak voor kilometerslange slijksporen.”

“Let wel: heel veel van hen ruimen zelf zoveel mogelijk op, dat merken wij ook. Maar er blijft vaak een klein laagje achter op de straten. En nu spelen de weersomstandigheden ons parten. Zeker de mist is gevaarlijk. Dat zorgt voor een flinterdun nat laagje op het slijk, terwijl de straat zelf vaak droog is.”

“Het zorgt ervoor dat die laatste laag zeer glad wordt. We zien ook niets van zon, zodat die laag niet opdroogt. En anderzijds regent het ook niet, dus spoelt het niet weg. We moeten mensen echt waarschuwen: wij en de landbouwers doen wat we kunnen maar pas je rijgedrag aan. De wegen kunnen nog langere tijd glad liggen.”

Kilometers slijk

Ook in Ramskapelle, Veurne, Keiem, Adinkerke en Houthulst waren er dinsdagavond laat en woensdagochtend oproepen. De brandweer zette verschillende tankwagens in om kilometers slijk op te ruimen.

In de Zuid-Torhoutstraat in Jonkershove bij Houthulst lag 500 meter modder nadat er deze nacht geoogst werd. De landbouwer was zelf bezig alles op te ruimen en kreeg versterking van de brandweer. Als ze net klaar waren kregen ze een nieuwe melding van opnieuw een halve kilometer slijk in de Steenbeekstraat. Daar kwam een fietser bijna ten val.

(JH)