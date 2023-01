Minder verkeer en foutparkeerders in schoolstraat dankzij beloningsproject bij ‘t Mozaïek in Ichtegem

Bij het begin van dit schooljaar werd het beloningssysteem ‘High-Five’ in het leven geroepen in basisschool ’t Mozaïek in Ichtegem. Dat systeem moet kinderen motiveren om te voet of per fiets naar school te komen. Het project blijkt een succes, want het autoverkeer en foutparkeren is daardoor flink gedaald.

Het doel met High-Five is simpel: kinderen op een duurzame manier naar school laten gaan. Dat betekent dus stappen of met de fiets van en naar de schoolpoort. Basisschool ’t Mozaïek startte begin dit schooljaar met het project, een soort van beloningssysteem. Het stukje technologie wordt in het straatbeeld geplaatst op locaties waar kinderen voorbijkomen. Die registreren de kinderen die zelf met hun bandje een ‘high five’ doen tegen de module. Technologie en de high five doen het bandje zeggen: “Hey module, ik ben nummer 1234.” Op die manier verzamelen de kinderen digitale muntjes.

In de afgelopen maanden werd al tienduizend kilometer bijeen gestapt of gefietst. “Kinderen die dagelijks met de auto gebracht worden, missen belangrijke ervaring in het verkeer”, vindt burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Stappen of fietsen naar school is bovendien gezond, goed voor het klimaat en veiliger, want er zijn minder wagens in de schoolomgeving.”

Stijging meteen voelbaar

En het concept slaat aan. Er wordt een stijging van 39 procent genoteerd wat het aantal stappers en fietsers betreft. Daarnaast werd ook een bevraging gedaan bij de ouders. Daaruit blijkt dat 57 procent van de ouders merkt dat het autoverkeer en foutparkeren beter is in de schoolstraat sinds de start van High-Five. 31 procent van de ouders heeft dan weer het gevoel dat hun kind nu al verkeersvaardiger is geworden door vaker naar school te stappen of te fietsen.

De aandacht werd ook gevestigd op sensibilisering. “Daarvoor werd de hulp ingeroepen van Youtubers Céline en Michiel, goed voor een achterban van 1,6 miljoen volgers. Via een kortfilm wordt het dragen van fluo gestimuleerd? Ook dat draagt bij aan het enthousiasme van de kinderen”, aldus projectcoördinator Authier Degryse.