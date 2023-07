Met nieuwe app wordt recreatief varen op de Noordzee een pak veiliger

Wie deze zomer graag wil gaan motorvaren of zeilen op de Noordzee of één van de binnenlandse waterlopen kan dat vanaf nu een stuk veiliger doen. Via de app Pleasure Boating krijg je in één oogopslag alle informatie die je nodig hebt om met een gerust hart het water op te gaan. Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee, is alvast tevreden met het resultaat: “De voorbije jaren hebben we de pleziervaartwetgeving grondig hervormd en gemoderniseerd. Het sluitstuk hiervan is deze nieuwe app.”

Gebruiksvriendelijk

De app – die werd gelanceerd door FOD Mobiliteit en Vervoer – vertelt je dan welke uitrusting je nodig hebt en waar je allemaal op moet letten. Gaat er toch iets mis? Dankzij de SOS-functie kan je vlot de hulpdiensten contacteren. Ook vind je er een digitale versie van je vaarbrevet en informatie over je geregistreerde vaartuigen terug. De pleziervaarders zelf werden intensief betrokken bij het hele ontwikkelingsproces van de applicatie, om de functionaliteiten volledig te kunnen afstemmen op de behoeftes van van gebruikers.

“Pleziervaart zit al jaren in de lift. Steeds meer mensen genieten van een tocht op zee of op onze binnenwateren. De voorbije jaren hebben we de pleziervaartwetgeving grondig hervormd en gemoderniseerd. Het sluitstuk hiervan is deze nieuwe app. Hoe handig is het niet om als kapitein van je schip alles op één plaats digitaal bij de hand te hebben. Pleasure Boating toont je heel eenvoudig welke brevetten, documenten en uitrusting je aan boord moeten hebben voor je reis. De komende jaren zullen we deze uitbreiden met nieuwe toepassingen”, besluit Vincent Van Quickenborne.