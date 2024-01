Loketten in deze treinstations zullen nog minder vaak open zijn, Vooruit gaat in protest tegen beslissing

Vanaf 1 maart zullen de loketten in verschillende West-Vlaamse treinstations minder vaak open zijn dan nu, zowel doorheen de week als in het weekend. Het gaat om de loketten van Blankenberge, Brugge, Knokke, Kortrijk, Lichtervelde, Oostende, Roeselare en Waregem. “Het is onbegrijpelijk dat NMBS dat zomaar terugschroeft, want de loketten dienen voor véél meer dan gewoon de ticketverkoop”, stelt Melissa Depraetere, partijvoorzitter van Vooruit.

De treindienst NMBS kondigde aan dat de openingsuren van hun loketten in de stations zullen veranderen. Vanaf 1 maart gaan er nieuwe openingsuren in, die meestal beperkter zijn dan het aanbod nu. Voor het station in Ieper verandert er niets. In Izegem zal het loket een uur later opengaan, maar ook een uur later pas terug sluiten. Waar het loket van De Panne in het weekend nog open was, zal dat nu gesloten blijven.

“De loketten zijn niet alleen belangrijk voor de ticketverkoop voor wie digitaal niet meer mee is, maar zijn ook cruciaal voor de veiligheid”

In de andere stations van Blankenberge, Brugge, Knokke, Kortrijk, Lichtervelde, Oostende, Roeselare en Waregem gaan de loketten pas later openen. In de meeste gevallen zullen die loketten ook vroeger sluiten. Alleen in Blankenberge blijft het aantal uren dat een loket geopend is gelijk, maar schuift het gewoon dus ietwat op. Op zaterdag blijft het loket in Blankenberge zelfs de volle 15 minuten langer open dan voordien. Maar in Knokke, Lichtervelde en Waregem zal het loket helemaal niet meer open zijn in het weekend, zoals in De Panne.

Veiligheid

“Het is onbegrijpelijk dat de NMBS de loketuren zomaar terugschroeft, zelfs in de drukke stations zoals Brugge. Daar passeren op een weekdag gemiddeld 15.000 reizigers. Maar het loket zal dan twee uur minder lang open zijn. In het weekend wordt er zelfs 2 uur en drie kwartier geschrapt. De aanwezigheid van aanspreekbaar personeel in een station gaat over veel meer dan enkel tickets verkopen”, zegt Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere.

“Er blijven klachten komen over gebrekkige assistentie voor personen met een beperking, het moet beter”

“Die fysieke ticketverkoop is noodzakelijk voor wie niet digitaal mee is. Maar de loketten zijn ook cruciaal voor de sociale veiligheid. 1 op 3 vrouwen en 1 op 5 mannen kiezen niet voor het openbaar vervoer, omdat ze zich er niet veilig voelen en lege stations zullen hen niet overtuigen. Daarnaast zijn er nog steeds klachten dat er gebrekkige assistentie is voor personen met een beperking. Dan krijg je het schrappen niet uitgelegd.”

Vooruit zal de problematiek aankaarten bij minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo) en vraagt aan de getroffen gemeentebesturen om ook protest aan te tekenen tegen de beslissing van de NMBS.