Lijst met zwarte verkeerspunten langer dan vorig jaar, West-Vlaanderen blijft oké met 29 punten

Het aantal zwarte verkeerspunten in Vlaanderen is het afgelopen jaar licht gestegen van 258 naar 264. De provincie West-Vlaanderen scoort over het algemeen best goed met slechts 29 gevaarlijke verkeerspunten langs de gewestwegen. Maar er wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken wordt om de zes dagen één punt langs een gewestweg aangepakt.

Al zes jaar wordt er in Vlaanderen op basis van ongevallencijfers een ‘dynamische lijst’ met zwarte punten in het verkeer bijgehouden. Het gaat om onveilige kruispunten en wegsegmenten, waar de ongevallen gelinkt zijn aan de weginrichting en niet aan het individuele gedrag van de bestuurders. De lijst van dit jaar is samengesteld op basis van de ongevallen in 2020, 2021 en 2022.

Dit nieuwe lijst telt dit jaar 264 gevaarlijke verkeerspunten. Dat zijn er iets meer dan in 2023. Toen telde de dynamische lijst nog 258 zwarte punten. Al is de situatie nog altijd een stuk beter dan in 2022 met 300 gevaarlijke verkeerspunten. Volgens het AWV werden 110 punten van op de lijst ondertussen al aangepakt en zijn er in 44 gevallen op dit moment werken in uitvoering of staan die op korte termijn gepland.

West-Vlaanderen valt mee

Het grootste aantal zwarte punten, namelijk 127, ligt in Antwerpen. Oost-Vlaanderen volgt op een tweede plaats met 62 punten. West-Vlaanderen staat middenin met slechts 29 gevaarlijke verkeerspunten. Limburg en Vlaams-Brabant noteren elk slechts 23 punten om dringend aan te pakken.

De meeste gevaarlijke punten situeren zich in en rond steden, omdat de ruimte er beperkt is. Daardoor scoort Antwerpen een stuk hoger volgens AWV. Die trend zien we ook als we kijken naar onze provincie. (Lees verder onder de kaart)

https://datawrapper.dwcdn.net/9pcM1/1/ scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”width: 0; min-width: 100% !important; border: none;” height=”715″ data-external=”1″>

Zo goed als alle gevaarlijke verkeerspunten bevinden zich in een stad, waarvan 10 in Brugge, 5 in Kortrijk, 1 op de grens tussen Kortrijk en Kuurne en telkens 2 in Ieper, Oostende en Roeselare. Ook in de steden Torhout en Waregem bevindt zich een zwart verkeerspunt. De overige vier bevinden zich in Oudenburg, Zedelgem en Zuienkerke.

Aanpak

Volgens het AWV wordt er gemiddeld om de zes dagen één van die gevaarlijke punten aangepakt. Sinds de start van de lijst in 2018 werden er in Vlaanderen al 399 punten aangepakt. Dat wil zeggen dat er elk jaar locaties van op de lijst verdwijnen, maar er komen telkens nieuwe andere locaties bij.

"Onze infrastructuur verbeteren, is een van de beste manieren om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarom gaan we aan de slag met de nieuwe lijst", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder (N-VA).