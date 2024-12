Leerlingen uit Oedelem te laat op school door overvolle bussen naar Brugge

De gemeente Beernem trekt aan de alarmbel. De bussen die leerlingen in Oedelem oppikken en naar Brugge rijden, zitten op piekuren overvol. Daardoor geraken de leerlingen niet of te laat op school. Bij De Lijn wordt het probleem erkend, er lijkt zelfs een oplossing in de maak.

De kinderen van Jan Vandekerckhove uit Oedelem stappen aan de halte Vliegend Paard, net buiten de dorpskern, op de bus om richting Brugge te rijden. Althans, dat is de bedoeling. “De bussen zitten overvol, vaak al voor de halte waar mijn kinderen opstappen. Daardoor kan de chauffeur niet meer stoppen en geraken mijn zoon en dochter niet op tijd op school. Onze halte ligt een drietal kilometer voor de landbouwschool, waar veel leerlingen afstappen. Maar ik kan hen toch moeilijk drie kilometer laten wandelen om daar op te stappen terwijl er een halte recht tegenover ons huis is?”, vraagt hij zich af.

Busabonnement

Door de situatie kwamen zijn kinderen al een aantal keer te laat op school. “Als ze de bus niet kunnen nemen, komen ze terug naar huis en moeten we op zoek naar een oplossing om op tijd op school te geraken. Ik woon alleen en werk, dus kan dat niet altijd regelen.”

“Ondertussen neemt mijn dochter om zeven uur ’s morgens al de bus, aangezien die nog niet zo vol zit. Mijn zoon rijdt met de fiets naar Assebroek. Dat lukt nog net. Als het weer minder aangenaam is, is dat minder vanzelfsprekend. En bovendien heeft hij een busabonnement, hij kan het gewoon niet gebruiken.”

Versterkingsritten

Niet alleen Jan, maar ook een aantal andere buurtbewoners en de gemeente trok een aantal weken geleden aan de alarmbel. “Studenten blijven in de kou staan. Ze weten ’s morgens niet of ze die dag wel tijdig op school geraken. Kunnen er in afwachting van bijkomende aanwerving en levering van bussen, geen externe firma’s voor versterkingsritten in de ochtend ingezet worden”, reageert burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Bij De Lijn wordt het probleem op de lijn richting Brugge erkend. Volgens woordvoerder Frederik Wittock is het bedrijf al sinds het begin van het schooljaar op de hoogte van het probleem. “We zoeken ook al sindsdien naar een oplossing, maar dat blijkt moeilijker dan verwacht.”

“Zelfs zonder de extra oproep van de gemeente en buurtbewoners, stond er een vergadering gepland met alle betrokkenen. Ik druk me voorzichtig uit, maar er is mogelijk een oplossing om op die lijn ’s morgens in extra capaciteit te voorzien. Maar je moet zo’n situatie als een kaartenhuis zien. Wanneer je een kaartje wegneemt op de ene plaatst, stort de situatie elders in elkaar. Het is dus geen gemakkelijke opgave om dat op te lossen.”