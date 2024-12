Langswegen naast A11 zijn niet veilig

Het voorbije jaar deden zich opmerkelijk veel verkeersongelukken voor op en in de buurt van de expresweg N49 in Damme, die omgebouwd wordt tot autosnelweg A11. “Het probleem is dat de langswegen nog niet klaar en onveilig zijn”, zegt burgemeester Joachim Coens, die er de nieuwe minister van Openbare Werken Annick De Ridder over zal aanspreken.

Het zal wie de lokale pers, en ook de faits divers, enigszins volgt al opgevallen zijn: er deden zich de voorbije maanden uitzonderlijk veel verkeersongelukken voor op en nabij de Natiënlaan op het grondgebied van Damme, waarvan het stuk tussen Damme en Maldegem nu omgevormd wordt tot autosnelweg A11. En ook de jaren ervoor was dit geval. Nog deze maand kwam een man om het leven nadat zijn auto in de Hoekestraat, een parallelweg van de Natiënlaan in de gracht belandde en vuur vatte.

De werkzaamheden voor de aanleg van de A11 zijn daar volgens Joachim Coens (CD&V) niet vreemd aan. “De aansluitingen Damweg, Hoornstraat, Tramweg en Waterpolder op de N49 zijn definitief afgesloten maar de zogenaamde ‘langswegen’ of ventwegen die de verschillende dorpen en kernen met elkaar moeten verbinden zijn nog niet klaar of zijn nog niet veilig”, zegt hij.

Tunnel

“We hadden liever gezien dat daar eerst werk werd van gemaakt, want nu zitten we toch in een wat moeilijke situatie”, gaat de burgemeester voort.

“En er komt wel een tunnel tussen de Waterpolder en de Hoornstraat om beide kanten te verbinden maar die is er dus nog niet. Op de Damse Vaart in Hoeke werd al een dam gebouwd om dan een nieuwe brug te leggen voor de langsweg over de vaart, maar er wordt niet aan voortgewerkt. Het creëert allemaal onveilige situaties. We hebben al vaak contact gehad met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, dat de bouwheer is voor de A11, maar binnenkort zal ik de problematiek ook aankaarten bij de nieuwe Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder (N-VA)”, besluit Joachim Coens. (PDV)