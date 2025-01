Laadplein elektrische wagens op parking Colruyt

DATS 24 opende een plein met laadpunten voor elektrische wagens op de parking van de Colruyt-winkel aan de Torhoutsesteenweg 529. Standaard laadpalen worden er gecombineerd met snellaadpalen.

Op de parking van Colruyt Oostende staan sinds kort drie snellaadpalen (zes laadpunten) van 150 kW en twee standaard laadpalen (vier laadpunten) van 22 kW. DATS 24 plant in de komende maanden 50 laadpleinen en die krijgen allemaal een gelijkaardige configuratie met telkens tien laadpunten.

“Op die manier verdwijnt alvast in Oostende de laadstress, want dit laadplein is 24/7 geopend, dus ook buiten de openingsuren van de winkel. Dat geldt overigens voor alle volgende laadpleinen die gebouwd zullen worden. Daarmee neemt DATS 24 zijn maatschappelijke rol op om elektrisch opladen laagdrempelig en emissievrije mobiliteit toegankelijk te maken”, luidt het.

Tijdens winkelen

”We zien dat steeds meer klanten elektrisch rijden en we ondersteunen hen in die transitie door ervoor te zorgen dat ze hun auto kunnen opladen terwijl ze winkelen”, vertelt Bert Van Criekinge, gerant van Colruyt Oostende. “Tijdens een gemiddelde winkelduur van 30 minuten laden klanten aan onze snellaadpalen tot 300 kilometer extra rijbereik op, afhankelijk van het type batterij in de auto en het rijgedrag.”

De goedkoopste manier om aan de DATS 24-laadpalen te laden, is met een DATS 24-laadpas of met de DATS 24-app. Die laatste is wel voorbehouden voor zakelijke klanten. “De prijs aan de standaard laadpalen (tot 22 kW) bedraagt 0,40 euro per kWh en aan de snellaadpalen (meer dan 22 kW) 0,60 euro per kWh, op voorwaarde dat je met een DATS 24-laadpas laadt”, zegt Bart Frison, EV Charging-verantwoordelijke. “Sinds 1 januari betaal je aan al onze laadpunten ook eenvoudig met je bankkaart. Dat is ideaal voor wie occasioneel laadt bij DATS 24. Het kost je iets meer per kWh, maar je hebt geen bijkomende tools nodig om je laadbeurt te starten.”