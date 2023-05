Kortrijkse zesdejaars krijgen verkeerstips tijdens verkeersmarkt

Op 22, 23, 25 en 26 mei 2023 organiseert de preventiedienst van Stad Kortrijk in samenwerking met de dienst verkeerspreventie en -educatie van Politiezone Vlas opnieuw een verkeersmarkt op de site van het politiecommissariaat.

“Zo sensibiliseren we ook onze laatstejaars uit de middelbare scholen want zij gaan binnenkort met de wagen op de weg. Een goede manier om dat te doen, is door proefondervindelijk de gevolgen van verkeersonveilig gedrag te tonen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. In totaal schreven 600 zesdejaars uit 7 verschillende Kortrijkse middelbare scholen zich in. Nieuw op de verkeersmarkt dit jaar is de infosessie van de brandweer en Infrabel.

Elk groepje bezoekt gedurende een halfuur één van de zes standen en schuift dan door naar de volgende. Proefondervindelijk kunnen de leerlingen allerlei zaken uit het verkeer uittesten: plaats nemen in een tuimelwagen om onmiddellijk het nut van het dragen van een veiligheidsgordel te ervaren en een parcours afleggen met een promillebril om het effect van alcohol te ervaren. Gilles Vandorpe (18) en Amadou Fofana (19) van Guldensporencollege Campus Engineering zaten samen in de tuimelwagen. “Het voelde als een echte ervaring om overkop te gaan. Ik was verbaast hoe de gordel je toch echt stevig vasthield. Ik dacht dat die enkel iets deed bij een botsing. Het was eigenlijk wel een leuke attractie (lacht), maar in het echt wil ik het toch niet meemaken.”, zegt Amadou. “Inderdaad, in het echt komen de klap, de schade en de verwondingen er nog bij”, vult Gilles aan.

De leerlingen krijgen ook tips over veilig autorijden, waarbij ze bewust gemaakt worden van de gevaren van de dode hoek en het gebruik van de smartphone achter het stuur. Dit jaar is ook de brandweer aanwezig om handige tips te geven bij een verkeersongeval en Infrabel geeft een infosessie rond de gevaren op het spoor. “We leren hoe we moeten handelen als er slachtoffers zijn en naar welk specifiek nummer je kan bellen”, zegt Amadou. “Bij een ongeval moet je altijd nagaan hoeveel slachtoffers er zijn, daarbij ook lettend op fietsen. Blijkbaar kan je bij een botsing met een auto tot wel 20 meter ver vliegen. Daarnaast mag je slachtoffers niet aanraken of drinken of eten geven”, vertelt Gilles. Tot slot is er een jobstand voorzien van politie. brandweer. “Blijkbaar heb je geen hoger diploma nodig om agent te worden, dat geeft me wel hoop”, glimlacht Gilles. “Ik wil graag bij de politie werken en Amadou bij de brandweer.”