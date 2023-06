Kortrijk ontvangt opnieuw SAVE-label van Ouders van Verongelukte Kinderen

Lotgenotenorganisatie OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten met zeven doelstellingen ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Kortrijk ontving reeds in 2018 het SAVE-label en ontvangt die nu opnieuw, bij het uitrollen van SAVE 2.0, omwille van de gedane inspanningen de voorbije jaren en de verschillende modelacties.

Cynthia Verdonck en Steven Lommens verloren hun 17-jarige zoon Dylan in 2019. “Hij was op weg met zijn brommer naar huis naar Avelgem na zijn eerste dag als jobstudent. Hij was op slag dood na een frontale botsing met een auto. Het gebeurde ’s nachts. Er waren geen getuigen. De omstandigheden zijn vaag. Het is een moeilijke situatie”, vertelt Cynthia. “Ik vind troost bij de organisatie en heb er heel veel aan. OVK organiseert praatgroepen en -wandelingen en verschillende activiteiten waarbij je onder lotgenoten bent. Daarnaast proberen we met onze vzw druk te zetten op steden en gemeenten voor meer verkeersveiligheid.”

Op 22 februari 2016 ondertekende Kortrijk het SAVE-charter. Hiermee ging de stad het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de zeven SAVE-doelstellingen: de opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse, de implementatie van het STOP-principe, de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren, het garanderen van een hoog handhavingsniveau, de voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken, een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren en de opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Het eerste actieplan van Kortrijk werd eind 2017 geëvalueerd en goedgekeurd door OVK. Het eerste SAVE-label werd op 12 januari 2018 uitgereikt. “Dit is één van de enige vzw’s die haar ledenaantal niet wil zien stijgen. Ons stadsbestuur maakt een absolute prioriteit om van Kortrijk een verkeersveilige stad te maken”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts. “Daarvoor moeten we ook Politiezone VLAS bedanken”, vult burgemeester Ruth Vandenberghe aan. “Verkeersveiligheidbeleid voer je niet alleen. Wij zijn wegbeheerder, maar voor het luik handhaving kunnen we rekenen op de steun van de verkeerspolitie. Zij zorgen ervoor dat de verkeersveiligheidsregels worden gerespecteerd.”

Nieuw label

Sinds het tekenen van het charter werkte Stad Kortrijk reeds verschillende actieplannen uit en achtte OVK de tijd rijp om Kortrijk voor een tweede maal het SAVE-label te overhandigen. “We blijven ons ten volle inzetten voor meer verkeersveiligheid, in het bijzonder voor kinderen. Zo is de invoering van schoolstraten een mooi voorbeeld van hoe we een schoolomgeving maximaal veilig maken. Bovendien geven we bij elke nieuwe aanleg van de verkeersinfrastructuur zoveel als mogelijk ruimte en aandacht aan de zachte weggebruiker. 80 procent van de Kortrijkse straten is zone 30 en Kortrijk is de eerste stad waar we in de kern een ruime fietszone invoerden”, aldus Weydts.

OVK maakt met de (her)uitreiking van het SAVE-label ook de brug naar SAVE 2.0 met de focus op ongevallenanalyse. “Wat speelde er mee en wat kunnen we eruit leren. Het gaat om preventie en attitude want 95 procent van de ongevallen zijn door menselijke factoren en verkeersgedrag. Daar is nog te weinig van bekend. We kijken nog te vaak naar infrastructuur”, zegt projectmanager Katrijn Van Beek. “1973 was het dodelijkste jaar in België. Na 50 jaar tijd staat het totaal op 80.000 dodelijke slachtoffers. We staan er niet meer bij stil, maar dat is gelijk aan het aantal bewoners van Kortrijk vandaag. Een stad uitgevaagd, een aanzienlijk ledenaantal. Dit kan anders”, besluit gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem.