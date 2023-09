Kortparkeren aan zeven handelszaken: “Vanaf 1 oktober retributie van 25 euro bij overtreding”

Zeven handelszaken in Langemark-Poelkapelle hebben voortaan een shop&go-parkeerplaats voor hun deur. Wie er parkeert moet zijn blauwe schijf leggen en na maximum een half uur weer vertrekken. Overtreders kunnen vanaf 1 oktober een retributie van 25 euro per dagdeel krijgen.

De invoering van kortparkeren in de gemeente had nogal wat voeten in de aarde. “We zijn hier zes jaar mee bezig geweest”, zegt schepen van Lokale Economie Laurent Hoornaert (TOPE8920). “Na veel vergaderen en palaveren is het eindelijk gerealiseerd. Er was al één plaats in Poelkapelle maar die was niet officieel. Nu komen er nog eens zeven bij en hebben we de parkeerplaats in Poelkapelle ook officieel gemaakt. Dit is dus een primeur voor Langemark-Poelkapelle. Behalve in de Kasteelstraat bij het gemeentehuis kende de gemeente geen parkeerregimes die kortparkeren bevorderden.”

Hoge klantrotatie

De kortparkeerplaatsen kwamen bij handelszaken met een hoge klantrotatie. “Het gaat om onder andere bakkers, apothekers en krantenwinkels”, vervolgt Hoornaert. “Bloeiende handelszaken zijn belangrijk voor onze dorpskernen, een vlotte bereikbaarheid van die handelszaken is dat ook. De zone bestaat telkens uit één parkeerplaats en is bedoeld voor runshoppers, klanten die in minder dan een half uur tijd hun boodschappen kunnen doen. De kortparkeerzone heeft dus een beperkte parkeerduur van 30 minuten, die je moet aangeven door je parkeerschijf te leggen.”

Zeven handelszaken

De handelszaken waar een kortparkeerzone werd voorzien zijn De Kubus (Boezingestraat, Langemark), Elektro Devoldere (Boezingestraat, Langemark), Apotheek Omni-Chimie (Klerkenstraat, Langemark), Natuurslagerij Van Ryckeghem (Klerkenstraat, Langemark), Fleur Fine (Statiestraat, Langemark), GN Computers (Brugseweg, Poelkapelle) en Bakkerij Clauw-Lepere (Guynemerplein, Poelkapelle).

Retributie van 25 euro

De beperkte parkeerduur geldt van maandag tot en met zaterdag van 8 uur tot 18.30 uur en op zondag van 8 uur tot 12.30 uur. “Vanaf 1 oktober is de politie ook gemachtigd om een retributie van 25 euro uit te schrijven per dagdeel voor wie niet geldig op een kortparkeerzone staat. Voorlopig wordt er maximaal ingezet op sensibilisering en heeft iedere handelaar met een kortparkeerzone flyers ontvangen om hun klanten te informeren”, besluit Laurent Hoornaert. (TOGH)