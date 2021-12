Knip in Jules Lagaelaan in Roeselare verdwijnt gedeeltelijk, vrachtwagens geweerd uit Veldstraat

In haar bestuursakkoord formuleerde het Stadsbestuur een aantal acties met betrekking tot de circulatie in de stationsomgeving en de kop van de vaart. In het bijzonder over de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming aan en rond het station en een vlottere circulatie in de binnenstad, wou ze tot een gedragen visie komen.

Een werkgroep met stakeholders o.l.v. een circulatiemanager/expert, kwam tijdens verschillende bijeenkomsten en workshops samen om een advies te formuleren over deze mobiliteitsthema’s. De leden binnen deze werkgroep vertegenwoordigden verschillende stakeholders, zoals de Fietsersbond, economische actoren en inwoners.

Na afweging van hun adviezen en na verder intern onderzoek heeft het Stadsbestuur een aantal beslissingen genomen als antwoord op de verkeersproblematieken.

Het gaat om drie maatregelen in de Jules Lagaelaan, Veldstraat en Trakelweg.

1. Autoverkeer krijgt tijdens daluren doorgang aan het busstation.

Tijdens de werkzaamheden in de Ardooisesteenweg (februari-december 2022) wordt een proefopstelling geplaatst om de doorstroming in de stationsomgeving te garanderen.

Tijdens de daluren krijgt het autoverkeer in één richting doorgang vanaf de Jules Lagaelaan via het busstation richting Beversesteenweg. Zo krijgt wie uit het zuiden van Roeselare komt een extra mogelijkheid om richting het noorden van de stad te rijden.

Om die nieuwe beweging in combinatie met de aanwezigheid van voetgangers, fietsers en busverkeer op een veilige manier te organiseren, worden de nodige maatregelen genomen:

1. De proefopstelling is enkel toegankelijk binnen bepaalde tijdsvensters in daluren, dus op momenten wanneer er geen schoolgaand verkeer is en er geen extra drukte ontstaat van aan- en wegrijdende bussen.

Concreet zal je de doorgang kunnen nemen ’s nachts (1830 tot 7 uur) en in de daluren:

2. De proefopstelling kan enkel in één richting worden gebruikt, komende van de Jules Lagaelaan in de richting van de Beversesteenweg. Niet omgekeerd.

3. Doorrijden is niet toegestaan voor het zwaar gemotoriseerd verkeer (tonnagebeperking 3,5 ton en hoogtebeperking tot 3m).

4. Er komt een verkeerslicht in de Jules Lagaelaan ter hoogte van het busstation. Dit licht wordt uiteraard ook afgestemd op de reeds bestaande lichtenregeling aan de Ardooisesteenweg.

5. Er komt een slagboom die omlaag blijft tijdens de spitsuren, dus de momenten waarop de doorgang niet toegelaten is.

6. De huidige ANPR-camera blijft behouden in functie van handhaving.

7. Er wordt een zone 30 ingevoerd op het busstation en in de Jules Lagaelaan

Monitoring

De proefopstelling loopt vanaf 14 februari 2022 en blijft actief tot eind 2022. In die periode wordt de situatie gemonitord, onder andere door verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen voor en tijdens de proefopstelling. In december 2022 volgt een evaluatie op basis waarvan zal beslist worden of de proefopstelling leidt tot de bijsturing van de toekomstige bereikbaarheid en doorstroming rond het station, zoals opgenomen in het bestuursakkoord.

2. Minder vrachtwagens in de Veldstraat.

Het stadsbestuur voorziet op termijn ook een oplossing voor de hinder en overlast door zwaar verkeer in de Veldstraat. Enkel vrachtverkeer met lokale bestemming is er nog welkom.

Zo zal er tussen de Koning Albert I-laan en de Guido Gezellelaan/spoorwegviaduct enkel nog vrachtverkeer met lokale bestemming toegelaten worden. Onder het viaduct, in het deel tussen de Guido Gezellelaan en de Trakelweg wordt alle vrachtverkeer verboden.

“We hebben geluisterd naar de vragen van inwoners uit de Veldstraat om iets te ondernemen tegen het toenemend vrachtverkeer in hun straat. Voor het autoverkeer verandert er niets. Het tweerichtingsverkeer blijft er mogelijk tussen de Trakelweg en de Koning Albert I-laan. Chauffeurs van vrachtverkeer zullen wel met een gewijzigde verkeerssituatie moeten rekening houden”, aldus schepen Griet Coppé. “De concrete uitvoering van deze beslissing wordt nog verder voorbereid. Dit wordt samen bekeken met de acties voor een nieuw circulatieplan in Rumbeke.”

3. Kop van de vaart gaat (enkel) open voor vrachtverkeer met bestemming in de Trakelweg.

De Trakelweg krijgt opnieuw een aansluiting op de rotonde aan de kop van de vaart, enkel voor vrachtwagens.

Vrachtwagens met een bestemming in de Trakelweg (zone vanaf de rotonde tot aan de Bruanebrug) zullen van aan de kop van de Vaart de Trakelweg kunnen inrijden. Al gelden er wel duidelijke beperkingen:

1. De mogelijkheid bestaat enkel in één richting, namelijk vanaf de rotonde naar de Trakelweg.

2. Dit geldt enkel voor vrachtverkeer met bestemming in de Trakelweg en dus niet voor doorgaand verkeer.

3. De controle hierop zal gebeuren via het principe van een vrachtwagensluis, door middel van ANPR-technologie met koppeling van hoogte- en breedtedetectie.

Deze maatregel wordt verder technisch voorbereid met het oog op uitvoering in de loop van 2023. Op dat moment wordt immers voorzien dat de rioleringswerken in de Spanjestraat en de Vaartstraat en de inrichtingswerkingen op de Granero-site achter de rug zijn. Zo zullen extra maatregelen genomen om de veiligheid van fietsers te garanderen:

– Ter hoogte van het spoorwegviaduct komen er slimme verkeerslichten in afwachting van een volledige scheiding met het gemotoriseerd verkeer via bijvoorbeeld een fietsersbrug

– Langs de Trakelweg en via de kop van de vaart wordt een fietspad aangelegd met plateaus en middeneilanden om het fietsverkeer tussen centrum via de Spiraalbrug naar Krottegem en omgekeerd veilig te maken