Kabelgoottegels laten leggen voor een elektrische wagen mag, maar kost geld in Harelbeke

De retributie rond het gebruik van laadkabels in kabelgoottegels voor laden van elektrische voertuigen vanaf eigen terrein is uitgerekend door het stadsbestuur. De prijs zou in totaal bijna 425 euro bedragen.

Steeds meer burgers doen een aanvraag om een private laadpaal te plaatsen in de onmiddellijke omgeving van hun woning. De aanvragers zijn vaak bewoners die geen eigen garage en/of oprit hebben. “Meestal volgt dan de vraag om een parkeerplaats voor de woning te krijgen/privatiseren waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt om de wagen op te laden. Op heden komen deze vragen eerder weinig voor, maar door het evolueren naar een elektrificatie van de wagens en de ambitie van Vlaanderen (Clean Power for Transport) zullen dergelijke vragen mogelijks toenemen”, zegt schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen).

Het politiereglement is aangepast zodat de tegels gebruikt mogen worden, maar het stadsbestuur besliste de aanvraag van de tegels in haar retributiereglement op te nemen. Stad Harelbeke doet een voorstel voor particulieren die hun elektrische wagen niet op eigen terrein kunnen opladen en dus op de openbare weg moeten parkeren, dit door het laten aanleggen van kabelgoottegels. Het prijsvoorstel bedraagt 423 euro.

De kosten voor het plaatsen van standaard 1,2m (vier tegels) worden berekend aan de hand van het aantal werkuren, namelijk twee uur voor twee zaagsnedes, uitbreken, plaatsen van de tegels in fundering en opvoegen, plaatsen van tijdelijke signalisatie en terug ophalen. Vier tegels kosten 298 euro en twee uur werk aan 35 euro/uur is 70 euro. Materialen, doorslijper kost 20 euro en vervoer 35 euro. Naar verluidt zouden er al 50 aanvragen zijn.