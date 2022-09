Jaarlijkse campagne tegen modder op de weg: “Zo snel mogelijk de weg reinigen”

Van september tot december loopt de jaarlijkse campagne tegen modder op de weg. Doel is aanwezigheid van modder tijdens het oogstseizoen voorkomen.

“Als dat niet mogelijk is, is het de bedoeling dat de vuile weg zo vlug mogelijk gereinigd wordt”, weet mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open Vld). “Bestuurders kunnen helpen door voorzichtig te zijn in de buurt van modder. Landbouwers die de weg vrijmaken, rijd je dan weer aan aangepaste snelheid voorbij. Landbouwers kunnen ernstige vervuiling van de weg voorkomen door modder van hun machines te verwijderen voor ze de weg oprijden. Er wordt ook gevraagd weggebruikers te waarschuwen via modderborden en bevuilde weggedeelten onmiddellijk schoon te maken”. (BCH)