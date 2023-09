IN KAART Bijna dubbel zoveel elektrische wagens op straat als vorig jaar

Elektrische wagens zijn in opmars, dat valt niet meer te ontkennen. Hoewel hun aandeel in het gehele voertuigenpark nog altijd zeer beperkt is, mogen de ze wél de sterkste groei naast hun naam noteren. In één jaar tijd steeg het aantal elektrische wagens – ingeschreven in onze provincie – met 83 procent. Door vanaf 2024 premies uit te delen hoopt de Vlaamse regering dat dit aantal volgend jaar nog sterker toeneemt.

Momenteel rijden op de West-Vlaamse wegen 12.806 elektrische auto’s rond, vorig jaar waren dat er nog maar 7.007. Ze maken momenteel 2 procent uit van het totaal aantal personenwagens die ingeschreven zijn in onze provincie. Dat is bijna dubbel zoveel als een jaar geleden. Met die stijging van 83 procent zijn elektrische auto’s het sterkst aan het groeien, hetzij net iets trager dan in de rest van Vlaanderen.

Diesel verliest terrein

De traditionele brandstoftypes – benzine en diesel – zijn nog altijd het veruit het best vertegenwoordigd in onze wagenpark, met een aandeel van respectievelijk 49,9 en 40,1 procent. De toename van de benzinewagens bleef het afgelopen jaar beperkt tot amper 2 procent, dieselwagens verliezen zelfs terrein (8 procent). (lees verder onder de grafiek)

Auto's die rijden op gas worden elk jaar iets talrijker, maar in vergelijking met de andere types is deze kleine groep - 1.200 auto's in heel de provincie - bijna verwaarloosbaar. Tot slot mogen ook de hybride wagens rekenen op een flinke groei: van 32.412 naar 46.653 auto's, goed voor een stijging van 44 procent. (lees verder onder de kaart)

Niet oninteressant om te weten is dat ongeveer 8 op 10 elektrische wagens op naam van een vennootschap staan. Bij de hybride auto's is dat slechts de helft, die worden dus vaker aangekocht door particulieren dan de volledige elektrische varianten.

Daar wil de Vlaamse regering verandering in brengen. In de Septemberverklaring liet minister van Mobiliteit Lydia Peeters weten dat mensen die vanaf 2024 een elektrische auto kopen in aanmerking kunnen komen voor een premie van 5.000 euro. Daarmee hoopt de minister de elektrificatie van ons wagenpark nog een extra duwtje in de rug te geven.

1,11 auto's per gezin

Elektrisch of niet, drie op vier West-Vlaamse huishoudens heeft nog steeds één of meerdere wagens op de oprit staan. Het gemiddelde wagenbezit in onze provincie ligt op 1,11 auto's per gezin, het op één na laagste cijfer in Vlaanderen. Elk jaar daalt dat aantal lichtjes. Het zijn vooral de huishoudens die bestaan uit één persoon die opteren voor een ander vervoersmiddel, bijna de helft van de alleenwonenden heeft geen auto. Ook een derde van de alleenstaande ouders heeft geen wagen, de rest heeft er eentje (50 procent) of zelfs twee (16 procent). (lees verder onder de grafiek)

Koppels met inwonende kinderen hebben - logischerwijs - dan weer het meeste aantal auto's: 41 procent van deze doelgroep heeft er twee, 15 procent zelfs drie of meer. Huishoudens die bestaan uit twee partners zonder inwonende kinderen scoren gemiddeld: 13 procent heeft geen enkele auto, 57 procent heeft er één, een derde heeft er twee of meer.