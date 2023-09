IN KAART Al meer dan 6.000 plekjes om je elektrische wagen op te laden

In West-Vlaanderen waren er eind juni al ongeveer 6.100 laadpunten beschikbaar op openbaar domein. Dat zijn er een goeie 1.700 meer dan eind 2022. Die forse stijging op slechts een half jaar tijd is mede te danken aan het succes van Paal volgt Wagen, de actie van de Vlaamse overheid die in september één jaar bestaat.

Elektrisch rijden moet toegankelijker worden, meent onder meer Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Om dat te bereiken wordt er massaal geïnvesteerd in onze laadinfrastructuur. Bijna elke dag schiet er wel ergens een nieuwe laadpaal uit de grond.

Privé of (semi-)publiek

Iemand die zich een elektrische wagen aanschaft, kiest er vaak voor om thuis zelf een private laadpaal te laten installeren. Wie niet in de mogelijkheid is om dat te doen, kan terecht op de publieke en semi-publieke laadlocaties om zijn/haar wagen op te laden. Die laatste categorie zijn onder meer laadpalen van bedrijven die bijvoorbeeld tijdens de werkuren voorbehouden zijn voor het personeel, maar ‘s avonds en in het weekend toegankelijk zijn voor externe personen. (lees verder onder de kaart)

West-Vlaanderen telt zo momenteel 4.430 semi-publieke laadpunten en 1.660 volledig publieke laadpunten, rekening houdend met het feit dat er aan één laadpaal vaak meerdere auto’s tegelijk kunnen opgeladen worden.

458 aanvragen van inwoners

Met die cijfers doen we het eigenlijk niet slecht. Eind 2022 schreven we al dat er in één jaar tijd 1.700 laadpunten waren bijgekomen in onze provincie. Nu hebben we er weer evenveel bij, maar dan wel in de helft van de tijd.

Met een laadcapaciteit van 5.777 CPE komen we al dichtbij de doelstelling van minister van Mobiliteit Lydia Peeters, die heeft vooropgesteld dat onze provincie tegen 2025 over minstens 7.062 CPE moet beschikken. “We moeten in het kader van de klimaatuitdagingen onze kilometers verder vergroenen door de omslag naar zero-emissievoertuigen vanuit Vlaanderen mee te ondersteunen”, klinkt het bij de minister. (lees verder onder de grafiek)

“Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor de bestuurder vergroten. Wie een elektrische auto heeft maar geen plaats om te laden (thuis of in de buurt), kan sinds september 2022 een publieke laadpaal aanvragen in zijn buurt.”

Dat initiatief heet Paal volgt Wagen en bestaat deze maand dus één jaar. Sinds de opstart hebben de West-Vlaamse inwoners 458 aanvragen ingediend, 234 dossiers werden reeds goedgekeurd. Daarvan zijn al 126 laadpunten operationeel.

KaartGemeentesWVL_laadpalen