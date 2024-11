Ieper en Brugge krijgen prijs voor hun extra inspanningen voor toegankelijke mobiliteit en haltes

Brugge, Ieper en het Oost-Vlaamse Nazareth winnen de prijs Meer Mobiele Gemeente/Stad 2024. Die prijs beloont lokale besturen die extra inspanningen leveren voor toegankelijke mobiliteit en haltes. De winnaars krijgen elk 50.000 euro om te besteden aan een project rond toegankelijke mobiliteit, met de focus op haltes en Hoppinpunten.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de tweede themadag rond toegankelijke mobiliteit. Deze prijs en de themadag zijn een initiatief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, de VVSG, vervoermaatschappij De Lijn en Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.

Bijgestuurd

Annick De Ridder, Vlaams minister van Mobiliteit, bedankt Brugge, Ieper en Nazareth voor hun inspanningen voor toegankelijke mobiliteit: “Het Masterplan Toegankelijkheid wordt tegen midden 2025 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Bedoeling is om samen met de vervoerregio’s een versnelling hoger te schakelen zodat we sneller en meer toegankelijke haltes hebben. Op die manier zorgen we ervoor dat het aanbod van De Lijn voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.”

Volgens Wim Dries, voorzitter Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), maken de lokale besturen nu volop werk van de opmaak van hun meerjarenplannen: “Dit is een ideaal moment om toegankelijkheid en toegankelijke haltes mee in te schrijven in het budget van de gemeente.”

De delegatie van Ieper. © ID/ Lieven Van Assche

“Vroegtijdige kennis van subsidiemogelijkheden en technische vereisten helpt bij die langetermijnaanpak. In cofinanciering en met ondersteuning van Vlaanderen, kunnen steden en gemeenten verder werk maken van toegankelijk openbaar vervoer. Deze themadag bewijst dat lokale besturen dit thema hoog in het vaandel dragen.”

Toegankelijkheidsambtenaar

In Brugge is toegankelijkheid al lang een aandachtspunt. De laatste jaren werd nog een versnelling hoger geschakeld. Brugge houdt in elk dossier rekening met toegankelijkheid. Met de introductie van de toegankelijkheidsambtenaar, het ‘Toegankelijkheidsplan 2023-2025’ en een budget van meer dan 2 miljoen euro zal Brugge minstens 185 van de 255 haltes toegankelijk maken.

De stad lanceerde ook een gratis en elektrische centrumshuttle en het project ‘Tope Riejn’ (tezamen rijden) waarbij met aangepaste fietsen een tour/tochtje door de stad gemaakt kan worden.

Els Pieraerts, toegankelijkheidsambtenaar in Brugge, zegt dat haar stad het gewonnen bedrag zal investeren in voetgangers: “We willen ons voetgangersbeleid verder uitwerken, zodat kan iedereen in Brugge comfortabel en toegankelijk kan wandelen. Zo kunnen we de keten van toegankelijkheid sluiten.”

Hoppinpunten

Ieper was twee jaar geleden al genomineerd en heeft sindsdien nog stappen gezet. Via een coachingtraject met Inter werkte Ieper een actieplan uit om tegen 2030 minstens de helft van de haltes toegankelijk te maken. Het hoppinpunt in Boezinge is bijvoorbeeld al volledig toegankelijk met onder andere blindengeleiding.

In het station werden ook de treinperrons verhoogd zodat het in- en uitstappen vlotter verloopt. De stad richtte het Hamiltonpark ook volledig in met aangepaste banken en investeerde volop in de toegankelijkheid van begraafplaatsen.

Ives Goudeseune, schepen van Toegankelijkheid wil de extra middelen investeren in het Hoppinpunt aan het Jan Yperman Ziekenhuis: “De plannen zijn klaar, nu kunnen we ook overgaan tot realisatie. Ik roep andere steden en gemeenten op om ook te investeren in toegankelijkheid en deel te nemen aan de volgende editie.”