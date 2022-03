Houthulst voorziet half miljoen euro voor doortocht Jonkershove, oppositie: “Gemiste kans”

Op de gemeenteraad werd het bestek voor de heraanleg en optimalisatie van de doortocht in Jonkershove meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De vermaledijde kasseistroken verdwijnen en de Jonkershovestraat wordt in asfalt heraangelegd. Oppositiepartij N-VA ziet heel wat gemiste kansen, zoals het behoud van de kasseien op het kruispunt met de Steenbeekstraat.

De inwoners van de Jonkershovestraat zullen tegen eind dit jaar wellicht verlost zijn van de verfoeide kasseistroken. Onder meer onafhankelijk gemeenteraadslid Dirk Gheysen klopt al bijna tien jaar op die nagel. Nadat schepen Verbeure (CD&V) al eind 2020 de plannen voor de optimalisatie van de doortocht van Jonkershove aankondigde, duurde het tot de gemeenteraad van maart 2022 vooraleer een bestek klaar was.

Naadloos asfalt

“De betonnen rijbaan van de Jonkershovestraat wordt opgebroken, beginnend aan de Eendrachtstraat en vervolgens langs de Merkemstraat tot aan de Pastoor Costenoblestraat, en vervangen door fundering en een nieuw wegdek dat in plaats van beton nu zal uitgevoerd worden in naadloos asfalt”, legt schepen Erik Verbeure (CD&V) uit. “Om de snelheid van het verkeer dat uit richting Houthulst komt af te remmen wordt voor het binnenkomen van de langs weerszijden bebouwde zone een snelheidsremmend element aangebracht naar voorbeeld van het element ter hoogte van het kruispunt met de Stokstraat.”

Kruispunt

Ook het kruispunt van de Jonkershovestraat met de Steenbeekstraat en de Mgr. Schottestraat wordt aangepakt. De kasseien daar blijven behouden. “Er komen wel fietssuggestiestroken. Het kruispunt met het fietspad wordt heraangelegd zoals dit al succesvol is gebeurd ter hoogte van de Stokstraat”, vervolgt Verbeure. “Er wordt tevens voorzien in de aanleg van een vrij liggende randparking buiten de rijweg waar een 14-tal wagens zouden kunnen parkeren.”

Kostprijs en timing

De raming voor de werken bedraagt 409.147,61 euro, exclusief btw. Ze zouden 65 werkdagen duren, ongeveer drie maanden dus. “De uitvoering is opgesplitst in drie delen teneinde de hinder zo min mogelijk te houden. De aanbesteding kan nu van start gaan. Ik hoop tegen eind april, begin mei de aannemer te kennen”, besluit Erik Verbeure.

Definitieve plannen

Oppositiepartij N-VA was verrast om plots de definitieve plannen voorgeschoteld te krijgen. “Toen onze fractie een paar maanden geleden op de gemeenteraad voorstellen deed ter verbetering van het ontwerp zei schepen Verbeure dat dit allemaal nog in een beginstadium was en dat er nog ruimte was voor aanpassingen. We hoefden ons nergens druk in te maken. Nu krijgen we te horen dat alles al zo vergevorderd is dat aanpassingen niet echt meer mogelijk zijn.”

Kruisen in Jonkershovestraat

Terwijl CD&V ervan overtuigd lijkt dat twee auto’s elkaar kunnen kruisen in de Jonkershovestraat, denkt N-VA het tegendeel. “Men parkeert nu al tot tegen het voetpad”, zegt Kristof Van de Moortel. “Tja, als je bestaande problemen ontkent, dan hoef je er natuurlijk ook geen oplossing voor te zoeken. Dat ook heel wat vrachtwagens en landbouwvoertuigen deze weg moeten gebruiken is blijkbaar van geen tel.”

Fietspad

De oppositiepartij is wel verheugd dat de kasseistroken verdwijnen, maar had minder begrip voor het behoud van de kasseien op het kruispunt. “Dat inwoners weer uit hun slaap zullen gehaald worden als voertuigen ‘s nachts hierover dokkeren, kan deze meerderheid blijkbaar niks schelen”, klinkt het. “We begrijpen ook niet waarom het fietspad langs de Jonkershovestraat niet mee geasfalteerd wordt. Waarom werd er ook niet gekeken om wat meer groen te voorzien in deze dorpsstraat?”

Karakter

“Die kasseien waren indertijd aangelegd om ergens een accent te kunnen leggen dat er daar een kruispunt is”, reageert schepen Verbeure. “Die kasseien kaderden toen in het karakter en de geschiedenis die moesten weergegeven worden, want vroeger was de weg van Jonkershove naar Merkem en Houthulst in kasseien. Een andere reden is ook dat er buiten het kruispunt geen alternatief is om op de zijstraten terecht te komen. Bijvoorbeeld voor het verkeer dat van Merkem komt is er geen alternatief om op de Steenbeekstraat te komen. Op de bewonersvergadering is er ook de opmerking gekomen van mensen die in de nabijheid wonen dat het geluid van vrachtwagens die over die kasseien rijden hen niet meer stoort.”

Overlast kasseien wegnemen

Een asfaltering van het fietspad is volgens de schepen niet de bedoeling van deze werken. “Het uitgangspunt van de werken is het wegnemen van de overlast door de kasseien die als dwarsstroken op de betonbaan liggen. Het fietspad is niet nieuw maar is ook niet van die aard dat het er gevaarlijk bij ligt. Als er plaatsen aan vervanging toe zijn dan gaan we dat ook wel aanpakken. Als er ooit een herinrichting van de hele straat moet komen, dan is er uiteraard mogelijkheid om voetpaden smaller of breder te maken, verkeer gemengd te laten gebeuren of groene accenten toe te voegen”, besluit de schepen.