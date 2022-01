Houthulst investeert 50.000 euro in schoolomgevingen

Om de zichtbaarheid rond de scholen en zo de veiligheid van de kinderen te verbeteren, trok de gemeente Houthulst 50.000 euro uit.

“We hebben een subsidiedossier ingediend waarmee we ongeveer de helft kunnen terugkrijgen, maar het dossier moet eerst goedgekeurd worden door minister Lydia Peeters vooraleer de subsidie er daadwerkelijk komt”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Tessa Vandewalle. “Het is de bedoeling dat we de zichtbaarheid rondom de schoolomgeving extra benadrukken door bijvoorbeeld een regenboogzebrapad te leggen, kleurrijke markeringen op de weg aan te brengen, en hekkens te plaatsen.”

Concreet

Aan VBS Houthulst komt er een regenboogzebrapad, een schoolzonepakket met gekleurde bollen, hekwerk en een Bi-Flash. De omgeving van gemeenteschool ‘t Jonkerschooltje in Jonkershove wordt voorzien van een Bi-Flash en schoolborden met gekleurde bollen. Bij VBS Kouterkind in Merkem wordt er dan weer een regenboogzebrapad aangelegd, komt er een schoolzonepakket met gekleurde bollen en wordt er hekwerk geplaatst. Zowel de VBS in Klerken als de VBS Sint-Kristoffel krijgen er een schoolzonepakket met gekleurde bollen en hekwerk bij.

Veiligheid verzekeren

Het schoolzonepakket bestaat uit een wit geschilderd vierkant met daarin bollen in de kleuren rood, groen en blauw. Een Bi-Flash is een knipperend licht dat extra waarschuwt dat men de school nadert en de hekkens die geplaatst zullen worden, zijn bedoeld om de veiligheid van de kinderen te verzekeren. Door de hekken kunnen ze immers niet onmiddellijk op straat. Verder wordt in Klerken ook de parkeerzone veranderd en zal het zebrapad aan de school verlegd worden. (ACK)