High-Five: Brugge wenst duur project, dat kinderen beloont als ze met fiets naar school komen, niet

De Brugse politica Sandrine De Crom (Open VLD) stelde maandagavond tijdens de gemeenteraad een origineel idee voor om kinderen warm te maken om veilig met de fiets naar school te komen: “Is het stadsbestuur bereid het project ‘High-Five’ in Brugge een kans te geven?” Volgens burgemeester Dirk De fauw is dit project te duur voor alle 130 Brugse scholen.

De Brugse politica haalde maandag het pilootproject High-Five naar de basisschool van het Sint-Lodewijkscollege in Christus-Koning: “Dit gelijknamig West-Vlaams bedrijf heeft als missie meer kinderen te laten stappen en fietsen naar school. Nu komt 66 procent van de ouders met de wagen.”

Kindvriendelijk

“Vaak nemen kinderen dus niet actief deel aan het verkeer en missen ze belangrijke ervaring. Daarvoor hebben ze bij High-Five een kindvriendelijke oplossing bedacht. Het probleem is niet dat kinderen niet willen fietsen, maar ouders vaak hun kids afzetten op weg naar het werk.”

“High Five zorgt ervoor dat de kinderen zo enthousiast zijn dat ze elke dag aan de mouw van mama en papa trekken. Zo krijgen we ouders toch over de streep om het ganse jaar te stappen en fietsen.”

Beloningssysteem

“Dat doen ze via een beloningssysteem. Alle kinderen krijgen een tag waarmee ze op weg naar school kunnen scannen langs High-Five palen. Per dag krijgen ze punten die ze kunnen sparen voor bijvoorbeeld een ritje op de kermis, een ijsje bij de lokale handel of zelfs een Plopsa ticket”, aldus Sandrine De Crom (Open VLD), die het systeem graag naar Brugge wil halen. Inmiddels zijn er al 35 gemeenten ingestapt in het High Five-project.

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is het systeem met die palen niet onfeilbaar: “Als je met de auto passeert, word je ook gescand. We hebben het uitgerekend, dit systeem met die palen kost 4000 à 10.000 euro per school en Brugge telt 130 scholen. We hebben hiervoor geen budget in onze meerjarenplanning en doen voort met onze schoolvervoersplannen. Inmiddels hebben al 48 scholen hierop ingetekend à rato van tien scholen per jaar.”

Subsidies

Geert Van Tieghem (N-VA) vond het wel een goed idee, omdat Vlaanderen subsidies kan verlenen. Volgens Karel Scherpereel (CD&V), die een gelijkaardig systeem in zijn OLVA-school in Ver-Assebroek met Vlaamse centen introduceerde, werkt het amper drie jaar goed, omdat er moeheid optreedt en chips defect raken:

“De Vlaamse Stichting Verkeerskunde zocht in iedere provincie een school die wou instappen in hun proefproject. Omdat we fluo, helmen en fietsen hoog in het vaandel dragen én verkeersveiligheid belangrijk achten, hadden we ons kandidaat gesteld en werden we ook uitgekozen.”

“Het doel is om het fietsgebruik via een registratiesysteem te promoten. We baseerden ons voor dit proefproject op alle leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Zij nemen niet deel aan Helm op Fluo top maar aan deze fietsactie van het VSV.”

Testperiode

“Alle leerlingen van de drie hoogste klassen kregen gedurende de testperiode (acht maanden) een chip mee om tussen de spaken van de fiets te steken. Als ze met hun fiets de fietsenbergplaats passeren, registreert een scantoestel de kinderen automatisch. Via dit registratiesysteem kunnen de ouders weten of hun kind op school is gearriveerd, hoeveel kilometer het kind dagelijks of maandelijks met de fiets aflegt en hoeveel CO2-uitstoot dit kind minder heeft geproduceerd door met de fiets te komen.

“Er hangt ook een beloningssysteem vast aan deze actie maar voor ons is het belangrijkste dat ze op een milieuvriendelijke en verkeersveilige manier naar de school komen. Het was ook mogelijk om een chip aan de fluohesjes te hangen, maar omdat dit bij ons verplicht is, is zo’n registratie nutteloos”, aldus Karel Scherpereel.