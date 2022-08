Het centrum wordt opnieuw blauwe zone vanaf 1 september

Vanaf donderdag 1 september wordt er opnieuw een blauwe zone ingevoerd in het centrum van Zwevegem. Deze zal wel een stuk kleiner zijn dan vroeger.

Het zat er al een tijdje aan te komen, het terug in voege brengen van de blauwe zone in het centrum van Zwevegem. Het systeem werd twee jaar geleden stopgezet na het aflopen van het contract met de firma die de controles op het parkeren uitvoerde. Door de coronapandemie was er ook geen noodzaak om dit contract te verlengen.

Nu zijn de handelaars vragende partij om het systeem opnieuw in te voeren. De voorbereidingen zijn al een tijdje lopende en vanaf 1 september zal deze dus opnieuw in voege treden. “Het gebied zal wel een stuk kleiner zijn dan vroeger. Nu zal men op het Theofiel Toyeplein en van de Otegemstraat tot aan de Bekaertstraat, de parkeerschijf moeten leggen wanneer men er parkeert”, aldus mobiliteitsschepen Marc Desloovere (Samen!).

De parkeerschijf moet van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 13 uur en van 13 tot 18 uur gebruikt worden. “We werken opnieuw samen met de firma OPC, die de controles zal uitvoeren. Wie de blauwe zone niet naleeft, zal van hen een retributiebon van 25 euro per dagdeel ontvangen. De toegelaten duur voor het parkeren in de blauwe zone is twee uur”, aldus Desloovere.

Bewonerskaart

De parkeerschijf moet niet gebruikt worden door personen met een beperking, wanneer een geldige parkeerkaart voor mensen met een beperking is aangebracht.

Iedereen die gedomicilieerd is in de blauwe zone kan een bewonerskaart online aanvragen bij Optimal Parking Control (OPC). Ze zijn te bereiken via www.parkeren.be/zwevegem. “OPC zal instaan voor de controle van de blauwe zone en de uitgifte van bewonerskaarten en andere parkeervergunningen. OPC is dus het aanspreekpunt voor alle parkeeraangelegenheden. Wie opmerkingen of vragen heeft, neemt dus rechtstreeks contact op met OPC.” De controles starten vanaf 15 september. (GJZ)