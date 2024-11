Herinrichting schoolomgeving Meensesteenweg in Beitem gaat een volgende fase in

Met de herinrichting van de Meensesteenweg (tussen Ten Bunderenstraat en Meerlaanstraat), wil de stad samen met het Agentschap Wegen en Verkeer investeren in een veilige schoolomgeving en een aangenaam dorpshart in Beitem.

Het technisch dossier met het definitief ontwerp wordt besproken op de Commissie Ruimte en volgende week ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

“Naast een veilige straat met aandacht voor fietsers en kinderen, willen we ook vriendschap sluiten met het water. Dit kan o.a. door de aanleg van een gescheiden riolering en extra maatregelen tegen wateroverlast. Deze komen boven op de reeds gerealiseerde acties zoals het gecontroleerd overstromingsgebied aan de Godelievebeek”, aldus schepen Francis Debruyne.

Budget nodig

Daarna is het wachten op een goedgekeurde omgevingsvergunning en op de budgetten vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer, om te kunnen overgaan tot het publiceren van een overheidsopdracht om een aannemer aan te stellen.

Voor concrete informatie over de uitvoering van deze werken is het op vandaag dus nog te vroeg. Voorafgaand aan de weg- en rioleringswerken (wellicht ten vroegste vanaf midden 2026) zullen er in 2025 nutswerken gebeuren. De inwoners en handelaars worden hierover tijdig geïnformeerd.