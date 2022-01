Heel wat wegenwerken in Houthulst dit jaar, onder andere langverwachte Smissestraat

Op de gemeenteraad van Houthulst gaf schepen van Openbare Werken Erik Verbeure (CD&V) een update over de wegenwerken die opgestart worden dit jaar. Zo is het de bedoeling dat tegen Pasen de Smissestraat in Klerken in een nieuw kleedje steekt. De aanbesteding van de doortocht van Jonkershove komt volgende maand op de gemeenteraad.

Er zijn de laatste tijd heel wat overleggen geweest in verband met wegeniswerken die in de loop van 2022 zullen opgestart en uitgevoerd worden in groot-Houthulst. Zo kon schepen Erik Verbeure op de gemeenteraad van donderdag een mooi overzicht geven. “Een eerste van de wegenwerken is de vervanging van slechte betonvakken in de Ooievaarstraat en de Driegrachtensteenweg. Dat werk is lopende en een eerste deel is al uitgevoerd in de Driegrachtensteenweg. De Ooievaarstraat komt eerstdaags ook aan bod”, aldus Verbeure.

Jaarlijks worden ook een aantal plattelandswegen aangepakt. “Op 31 januari starten de voorbereidende werken voor de herasfaltering van de Brandhoekstraat, de Rodesteenstraat, de Goedevrijdagstraat, de Noordwallandstraat en een zijtakje van de Westbroekstraat op Luigem. De asfaltering van deze werken zal ten vroegste in maart worden uitgevoerd.”

Borstelstraat

“Een volgend project is de Borstelstraat. Dat is een heel smal straatje, een verbindingsweg tussen de Jonkershovestraat en de Schoolstaat, dat nu zal aangepakt om bijkomende nutsvoorzieningen te plaatsen voor twee grote verkavelingen die zich in de nabijheid van de Borstelstraat bevinden. Er wordt aandacht besteed aan de waterdoorlaatbaarheid van de rijweg. De aannemers starten op 26 januari en zij krijgen zestig dagen werkdagen om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Een gelijkaardig project is dat van de Akkerstraat, Noordstraat en een deel van de Mosselstraat, waar de werken aanvangen op 28 maart. Dat kadert eveneens in de betrachting om infiltratiedoelstellingen te behalen. Deze werken dienen voltooid te zijn tegen half september.”

Zegestraat/Schoolstraat

“Verder op de planning staat de herasfaltering van twee wegen die tot op de draad versleten zijn, namelijk de Zegestraat (stuk tussen de Jonkershovestraat en de Veldstraat) en de Schoolstraat (stuk tussen de Zegestraat en de Vrijbosstraat). Dat is voorzien van maart omdat vanaf dan normaalgezien opnieuw asfalt zal geproduceerd worden. Dat werk zal niet zo veel tijd in beslag nemen.”

Smissestraat

De schepen had ook goed nieuws over de N301. “Een goed jaar terug zijn we met AWV aan tafel gaan zitten en hebben we de schrijnende toestand van onze wegen aangekaart”, legde Erik Verbeure uit. “Toen hebben wij gezegd dat onze prioriteit de Smissestraat was. De mensen van AWV hadden begrip en zagen ook wel in dat de toestand van de straat niet meer van deze tijd was. Het was niet eenvoudig, omwille van schrijnend gebrek aan financiële middelen. Uiteindelijk hebben ze een mooi project aangeboden. De Smissestraat staat binnenkort in de steigers. De werken zullen van start gaan op 28 februari. Er wordt gewerkt van borduur tot borduur, dus het middelste gedeelte wordt geasfalteerd. De aanwezige asfalt en onderliggende mozaïeken worden uitgegraven. Er wordt opnieuw gefundeerd en nieuwe asfalt aangebracht waar nodig. Er worden niet straatkolken geplaats daar waar ze aan vervanging toe zijn.”

Vier fasen

De werken worden ingedeeld in vier fasen. “Een eerste fase van 28 februari tot 13 maart. Dat is het gedeelte van de Stokstraat tot het Henri Covermaekerpad. De tweede fase vindt plaats van 14 maart tot 28 maart vanaf het Henri Covemaekerpad tot de Jos Jansenstraat. De derde fase van 28 maart tot 20 april van de Jos Jansenstraat tot de Zarrenstraat en de eindfase bestaat erin dat over het ganse traject van ongeveer een kilometer de toplaag in één zal aangelegd worden. Dat zal gebeuren tussen 11 april en 20 april. Dus tegen Pasen zou de Smissestraat in een volledig nieuw kleedje moeten zitten. Gedurende de ganse periode blijft de N301 volledig afgesloten. De indeling in fasen heeft enkel tot doel om minder hinder voor de bewoners te bezorgen. De schoolomgeving wordt een stuk veiliger en de parkeermogelijkheden worden herschikt. Er wordt deels ook afgestapt van het beurtelings parkeren.”

Over de aanpak van de doortocht van Jonkershove, een verkiezingsbelofte van het gemeentebestuur, bleef schepen Verbeure kort. “Het aanbestedingsdossier voor de doorstroming van Jonkershove mag verwacht worden op de gemeenteraad van februari”, aldus de schepen.

Driegrachtensteenweg

Filip Vanhevel van oppositiepartij N-VA pleitte in zijn repliek voor belijning voor fietsers op de Driegrachtensteenweg. “Het is een weg die heel vaak gebruikt wordt door wielertoeristen en bepaalde fietsgroepen. Als je van Luigem naar Diegrachten rijdt wordt er heel vaak overgestoken richting de Boot en richting Knokkebrug. Omdat het fietspad links blijft doorlopen rijdt men vaak tot heel dicht tegen de brug, om dan die oversteek te maken. Dat is natuurlijk vrij gevaarlijk. Mijn voorstel is om een heel eind voor de brug al met een schuine stippellijn over de weg de fietsoversteek te suggereren en dan eventueel het laatste stukje voor je indraait naar de Boot daar aan de rechterkant een fietsstrook te voorzien, ook in stippellijn zodanig dat duidelijk is voor de fietsers dat ze veel eerder moeten oversteken, wat veiliger is.”

“Er is wel een oversteek onder de brug. Eigenlijk moeten fietsers die nemen. Misschien moeten we ze wel nog eens aanmoedigen met een extra bord, maar ik zal uw voorstel bekijken”, antwoordde schepen van Mobiliteit Tessa Vandewalle. (TOGH)