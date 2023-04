Harelbeke keurt nieuw mobiliteitsplan goed: “We willen leefbare wijken creëren met autoluwe straten en grotere zones 30/50 aanleggen”

Stad Harelbeke keurt nieuw mobiliteitsplan goed: er komen meer zones waar slechts 30 of 50 kilometer per uur mag gereden worden. Dit besliste de gemeenteraad.

De gemeenteraad van Harelbeke keurde een nieuw mobiliteitsplan goed. Het zet de fietser nog centraler en moet de verkeersveiligheid in de wijken vergroten. Voetgangers en fietsers krijgen een belangrijke plaats. Ook haltes voor openbaar vervoer moeten bereikbaar zijn. Druk doorgaand verkeer wordt geweerd. Om die mix in goede banen te leiden zullen op sommige plaatsen ingrepen moeten gebeuren: meer ruimte vrijmaken voor fietsers, doorgaand verkeer ontmoedigen en de snelheid verlagen. De stad opteert voor een zone 30 in de kernen en de wijken.

Evolutie mobiliteit

Het meest recente Harelbeekse mobiliteitsplan dateert van 2011. “Intussen is er veel veranderd op vlak van mobiliteit: denk maar aan het toegenomen aantal bakfietsen, steps en elektrische fietsen. Ook deelfietsen en deelwagens stijgen in aantal. Dat heeft ook zijn impact op de omgeving, de gezondheid en het milieu”, duidt schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen).

De voorbereiding van dit nieuwe mobiliteitsplan liep via een traject van participatie- en infomomenten in de verschillende kernen en wijken, negen in totaal. “Daarbij werden de buurtbewoners betrokken. We willen leefbare wijken creëren met autoluwe straten en grotere zones 30/50 aanleggen. Fietsers, voetgangers en openbaar vervoer krijgen een prominente plaats.”

Het nieuwe mobiliteitsplan werd met uitzondering van het Vlaamse Belang dat zich onthield, unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad. Wat er precies zal veranderen kan je bekijken op www.harelbeke.be/mobiliteitsplan.