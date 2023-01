Grote poppen waarschuwen bestuurders voor schoolgaande kinderen in Gullegem

Voortaan verwelkomen mascottes Tom en Lily bestuurders in de schoolomgeving van De Gulleboom. De kleurrijke poppen geven aan dat bestuurders rekening moeten houden met schoolgaande kinderen. Tom en Lily komen er in het kader van het participatietraject LaMa (Laboratoria voor Mobiele Alternatieven).

De 3D-poppen Tom en Lily komen ter hoogte van de rode poort aan de Vrije Basisschool De Gulleboom en zullen er bestuurders attent op maken dat ze zich in een schoolomgeving bevinden. Dat moet hen ertoe aanzetten om hun snelheid aan te passen en zich te houden aan de maximumsnelheid binnen deze zone 30. Het idee komt overgewaaid uit Wallonië, maar de figuurtjes vinden de jongste jaren ook vlug hun weg in Vlaanderen. Ze zijn ongeveer anderhalve meter hoog en staan symbool voor overstekende kinderen.

Testopstelling

Het idee komt uit het LaMa-project, een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit. De voorbije jaren waren er tal van informatie- en participatiesessies waarbij iedereen zijn ideeën kon geven. “Aan de start van het nieuwe schooljaar in september 2021 werden de eerste ideeën uitgerold”, vertelt schepen van Mobiliteit Lobke Maes. “Er kwam een fietszone in de nabijheid van De Gulleboom, de eerste fietszone in Wevelgem. Na een testperiode werd die in januari 2022 definitief ingevoerd. Ook in de Processieweg kwam er een testopstelling met vaste parkeervakken en bloembakken. Die werden recentelijk vervangen door permanente plantvakken met bomen. Een nieuwe voetpaduitstulping nabij de Koningin Fabiolaan verhoogt de veiligheid en gaat foutparkeerders tegen.”

Zebrapadverlichting

Er zijn sinds september 2021 heel wat aanpassingen gebeurd in de omgeving van De Gulleboom in het centrum van Gullegem zoals de High-Five palen die kinderen mee motiveren om wandelend of fietsend naar school te gaan. “Eerder kwam er ook al een zebrapad met verlichting aan de rode poort om bestuurders te waarschuwen’, vervolgt schepen Lobke Maes. ‘We gingen in gesprek met ouders, de school en omwonenden. De maatregelen aan De Gulleboom, zoals de fietszone die we na een testfase in januari 2022 permanent maakten, zijn inmiddels goed ingeburgerd en blijven. De kleurrijke figuren Tom en Lily zijn het sluitstuk van dit geslaagde participatietraject.”