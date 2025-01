Groen Roeselare voert actie voor een aantrekkelijker spoor

Op dinsdag 7 januari voerde Groen Roeselare in het station van Roeselare van 7 tot 7.45 uur actie om het spoor aantrekkelijker te maken.

“Ondanks de belofte om het spoor aantrekkelijker te maken, wijzen afgeschafte treinen, meer overstappen en onduidelijke prijsscenario’s in de tegenovergestelde richting”, weet Eva Vromman, voorzitter van Groen Roeselare. “Enkele pijnpunten blijven ook met de nieuwe dienstregeling aanwezig. Als we meer mensen willen overtuigen om de trein te nemen is een aantrekkelijk aanbod noodzakelijk. Daarom doen we met Groen Roeselare een stationsactie om hier aandacht voor te vragen. Hoe tof zou het niet zijn: meer treinen, minder files, meer rust en zo veel beter voor het klimaat. Daar willen wij onze nek voor uit steken.” (RV)