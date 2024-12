Gemeenteraad Pittem wil verlichting op Ringlaan

Tijdens de variaronde van de gemeenteraad in Pittem op maandagavond 16 december bracht CD&V-fractieleider Veronique Raedt het gebrek aan verlichting op de Ringlaan ter sprake. Iedereen was het er over eens dat hier een probleem was en dus besloot de raad unaniem een brief hierover te versturen naar het Agentschap Wegen en Verkeer.

CD&V-fractieleider Veronique Raedt klaagde tijdens de variaronde van de gemeenteraad het ontbreken van verlichting op de Ringlaan R. De Paepe aan. “Er is hier geen verlichting tussen het kruispunt aan de Rysselendemolen en het kruispunt met de Vijfstraat. Deze weg wordt door veel van onze inwoners gebruikt, maar ook door veel passanten. Bovendien heeft de weg twee grote bochten waardoor de situatie zeer gevaarlijk is. We dringen er dan ook bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) op aan hier dringend iets aan te doen.”

Criteria

“Vanuit de gemeente hebben we bij AWV al diverse malen hierover geklaagd, tot op vandaag echter zonder resultaat”, antwoordde burgemeester Denis Fraeyman (CD&V).

“AWV wil dat er behoedzaam omgegaan wordt met verlichting en heeft daarom een aantal criteria om al dan niet te verlichten. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar de verkeersveiligheid en sociale veiligheid en hebben onder meer tunnels, ongelijkvloerse kruisingen, bebouwde kommen en verkeerswisselaars voorrang. Om wat druk op de ketel te zetten stellen we voor om uit naam van de hele gemeenteraad een brief hierover aan AWV te richten.”

De meerderheid en oppositie ondertekenden samen de brief. (JG)