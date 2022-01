Gemeente vraagt andere aanpak aan afslag Kanaalweg: “Rotonde zou N391 veiliger maken”

De gemeente heeft een schrijven gericht aan AWV en de Vlaamse Waterweg, de wegbeheerders van de N391, om aan de afslag met de Otegemstraat een grote rotonde te voorzien. Het voorstel kwam van Groen-raadslid Yves De Bosscher.

Zeggen dat de afslag Otegemstraat-N391 gevaarlijk is, is een open deur intrappen. “De situatie zorgt er niet alleen voor veel stress bij de weggebruikers maar dit drukke punt was al meerdere keren het decor van zware verkeersongevallen. Ook wordt er op die N391 veel te snel gereden”, aldus oppositieraadslid Yves De Bosscher (Groen) “Ik stel mij nog altijd de vraag waarom er bij de heraanleg van de weg niet gekozen werd om daar een rotonde aan te leggen.”

Yves ging zelf aan het ontwerpen en maakte een schets hoe een rotonde er eventueel kan uitzien. “De ruimte is er zeker en ook een vlotte fietsverbinding is er mogelijk. In de resterende ruimte kunnen we bomen planten. Het zou echt een win-winsituatie worden waarmee een black spot in onze gemeente zou verdwijnen.”

Volgens Yves De Bosscher zou de rotonde nog een ander belangrijk voordeel hebben: “Nu is het stuk van de N391 tussen Zwevegem-Knokke en de Deerlijkstraat een paradijs voor snelheidsduivels. Chauffeurs gebruiken de kaarsrechte weg als een raceparcours. De rotonde zou er een snelheidsremmer vormen, wat opnieuw de veiligheid zou ten goede komen.”

Beheerder

Het voorstel viel niet in dovemansoren, noch bij de meerderheid, noch bij de andere oppositiepartijen. Alle fractieleiders ondertekenden een brief die gestuurd werd naar Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Vlaamse Waterweg, die via een ingewikkelde constructie beheerder zijn van de N391.

Vergeet niet dat de oversteek aan de Luipaardstraat er ook nog is

Bevoegd schepen Marc Desloovere (Samen!) zegt blij te zijn met het voorstel maar voegt er meteen aan toe dat het onderhandelen niet makkelijk zal verlopen. “We hadden vroeger jaarlijks overleg met beide instanties om de knelpunten van de N391 te bespreken. Vergeet niet dat we naast dit T-kruispunt aan de Otegemstraat ook nog de oversteek aan de Luipaardstraat hebben. Die besprekingen verliepen de eerste drie à vier jaar vrij vlot, maar uiteindelijk begonnen die vergaderingen te verwateren tot het voorlezen van het verslag van de vorige vergadering. Daarbij komt ook de ingewikkelde constructie waarin de verantwoordelijkheden en dergelijke van beide partijen vastliggen.”

Het voorstel van Yves De Bosscher met onderaan de nieuwe rotonde en er net boven de aanplant van een klein bos. © gf

Luisterend oor

Niettemin is de schepen gewonnen voor het voorstel van De Bosscher en werd vanuit de dienst Mobiliteit een brief opgesteld en ondertekend door alle fractieleiders. “We hebben die brief opgestuurd en kunnen nu enkel hopen op een luisterend oor, al zal het niet makkelijk zijn”, besluit Marc Desloovere.

(GV)