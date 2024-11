Gemeente sensibiliseert met ludieke actieborden: “Niemand geeft uit zichzelf licht”

De dagen worden korter en het wordt ’s avonds steeds vroeger donker. Heel wat jonge en oudere fietsers vertrekken ’s ochtends in het donker naar het werk of naar school en keren ’s avonds terug als de zon al weer onder is. De Kortemarkse mobiliteitsdienst lanceert daarom een opvallende actie.

“Als kwetsbare weggebruiker ben je in deze donkere winterperiode best extra voorzichtig”, klinkt het bij de Kortemarkse mobiliteitsdienst en bij schepen van mobiliteit Lynn Vermote. “Een fluohesje en degelijke fietsverlichting zijn daarbij geen overbodige luxe. Om dat besef bij iedereen nog eens goed te doen doordringen, lanceerde de mobiliteitsdienst daarom onlangs een sensibiliseringscampagne. Ongetwijfeld zag iedereen al één van de opvallende borden ergens opduiken in het straatbeeld. Het lijdt geen twijfel dat de schoolgaande jeugd en kleine kinderen daarbij een belangrijke doelgroep zijn, maar de boodschap geldt evenzeer voor volwassenen en ouderen, want ook zij geven uit zichzelf geen licht.”

Fluofuif

“Alle lagere scholen werken ook opnieuw mee aan de najaarscampagne van de mobiliteitsdienst, waarbij er regelmatig controles gehouden worden aan de schoolpoort. Er wordt nagegaan of elke fiets een goeie, werkende verlichting heeft en of elk kind een fluohesje en een helm draagt op de fiets. Het is ook van belang dat de voetgangers goed zichtbaar de openbare weg opgaan. Van 18 tot 29 november kwam De Vlaamse Stichting Verkeerskunde op bezoek in het MMI om alle leerlingen te sensibiliseren rond verkeersveiligheid. De leerlingen namen deel aan workshops rond de tuimelwagen, de dode hoek en de zichtbaarheid op de openbare weg. Ook deze keer hangt er een mooie beloning vast aan het juiste en veilige gedrag in het verkeer: een heuse fluofuif. De vorige keer was die alvast een daverend succes. We hopen dan ook dat iedereen ervoor zorgt dat hij of zij gezien wordt in het verkeer en dat ouders ook hun kinderen veilig de weg opsturen.”