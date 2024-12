Geen toiletprobleem voor chauffeurs De Lijn

Vorige maand nog haalde de vakbond ACV Openbare Diensten aan dat buschauffeurs van vervoersmaatschappij De Lijn op steeds minder plaats een toiletbezoek kunnen plegen. Het ging toen om een algemene stelling omdat in Vlaanderen steeds minder cafés, restaurants, postkantoren of stationsgebouwen beschikbaar zijn voor een sanitaire stop. “Worden de concrete problemen in Oudenburg door het stadsbestuur samen met De Lijn bekeken?”, wou oppositieraadslid Gudrun De Vlam (CD&V) dan ook weten. Het antwoord is evenwel simpel. “Het probleem stelt zich in onze stad niet”, repliceert burgemeester Romina Vanhooren (Open Vld). “Al jaar en dag hebben De Lijn-chauffeurs de sleutel van het toilet van het Gemeenschapshuis in Westkerke, vlak bij de halte met de meeste rusttijden en sinds kort ook een Hoppin-punt waar alle lijnen passeren. We ontvingen nog geen klachten.” (TVA/foto DD)