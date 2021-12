Geen extra parkeermeters, maar parkeren wordt duurder in Koksijde

Op de gemeenteraad werd een aantal aanpassingen goedgekeurd voor het retributiereglement op betalend parkeren. Zo kosten weekkaarten in de paarse zone voortaan 25 euro in plaats van 30 euro, geldt er een beperking in de groene zone tot drie plaatsen voor paardentrailers in de G. Scottlaan en worden de vrijgekomen plaatsen aangevuld met parkeerplaatsen in de paarse zone.

De zone in Sint-Idesbald ten noorden van de Willem Elsschotlaan en ten oosten van de Strandlaan worden blauwe zone. De straten in Koksijde ten noorden van de grens Liefjeslaan/Vossenstraat/Verdedigingslaan/Hooplaan, (deze straten inbegrepen) worden blauwe zone 2.

De zone bewonerskaarten Houtsaegerlaan wordt opgenomen in de concessie Rauwers, met als gevolg dat alle bewonerskaarten daar kunnen parkeren, uitgezonderd de parkeerkaarten voor garages. De controle op het straatparkeren en de inning van de parkeerretributies gebeurt door de concessiehouder. In blauwe zone 1 kan je twee uur gratis parkeren en daar zijn geen parkeerkaarten toegelaten, in blauwe zone 2 kan je 4 uur gratis parkeren en zijn parkeerkaarten wel toegelaten.

Vlotte rotatie nodig

N-VA-raadslid Patricia Vandenbroucke vroeg zich af waarom het betalend parkeren wordt uitgebreid. “Is de parkeerdruk dan verhoogd, en zijn daar cijfers over? Er is nood aan een duidelijker en eenvoudiger parkeerbeleid, met aandacht voor vlotte rotatie in de handelscentra. N-VA stelt voor om te bekijken of de zone betalend parkeren kan worden verkleind, om gratis parkeerplaatsen buiten de centra te voorzien en minstens 1 uur gratis parkeren in de handelscentra mogelijk te maken. We willen ook dat het geïnde parkeergeld in de handelscentra opnieuw wordt geïnvesteerd in de lokale economie.”

Raadslid Luc Deltombe (Lijst Burgemeester), ook voorzitter van de gemeenteraadscommissie weerlegde de N-VA-argumenten: “De aanpassingen van het reglement houden helemaal geen uitbreiding van betaalplaatsen in en we verzekeren dat er geen enkele parkeermeter in Koksijde zal bijkomen.”

(MVO)