Wevelgem presenteert nieuwe fietstassen

Op zaterdag 3 juni was er Wereldfietsdag, de nationale Fietsersbond neemt die dag te baat om een nationale applausdag te organiseren. De gemeente presenteerde ook meteen de nieuwe fietstassen.

“Met fietsgemeente Wevelgem willen we dat initiatief ondersteunen”, aldus schepen Bas Surmont. “Daarom staan we hier aan de poorten van SPWe Sint-Pauluscollege, klaar om te applaudisseren en de leerlingen te bedanken voor hun keuze voor de fiets.”

1.000 tassen verkocht

Van het oude model gingen er meer dan duizend de deur uit. Nu presenteert de gemeente nieuwe fietstassen die er wat frisser en moderner uitzien. De tassen kosten 30 euro.

Ter gelegenheid van de applausdag voor fietsers stelde de gemeente Wevelgem de nieuwe fietstassen voor. De vorige fietstassen waren een groot succes, niet minder dan 700 dubbele en 350 enkele tassen werden aan de man of vrouw gebracht.

“Er zijn nog enkele van die tassen die we sinds 2017 verkopen, maar de voorraad is zo goed als opgebruikt”, vertelt schepen van Mobiliteit Lobke Maes. “De nieuwe tassen ogen frisser, moderner en groener. Je kan opnieuw kiezen voor een dubbele of enkele fietszak, de enkele is voorzien van een handige draagriem.”

De eerste tassen werden overhandigd aan de SPWe Sint-Pauluscollege. Per graad mag één leerling voortaan pronken met de gloednieuwe fietstas. De tassen zijn te koop in de Bib in het Park en in het gemeenteloket, waar je ook nog desgewenst het vroegere model kan aanschaffen zolang de voorraad strekt.

(SL)