West-Vlaanderen applaudiseert voor fietsers

Vandaag, vrijdag 3 juni, vieren we de Applausdag voor fietsers. Sinds 2018 is die dag door de VN uitgeroepen tot World Bicycle Day en eren we dus de fiets. In West-Vlaanderen gebeurde dat in verschillende grote steden waaronder Ieper en Oostende door te applaudisseren voor passerende fietsers.

“Deze fijne actie voor fietsers wordt zo langzamerhand vaste prik in het voorjaar: wat ooit begon als initiatief van de Fietsersbondafdeling Mechelen wordt sinds 2014 op nationaal niveau georganiseerd”, vertelt Johan Vanhaverbeke namens Fietsersbond Ieper.

“Nu slaan de Fietsersbond en haar Franstalige evenknie, de GRACQ, weer de handen in elkaar om heel het land te doen klappen. In heel België staan meer dan 150 applausteams te applaudisseren. Zo’n fietsapplaus is super simpel én mega tof.”

“Langs zo’n klappend haagje enthousiastelingen kunnen fietsers met een glimlach door pedaleren zonder dat ze hun (ochtendlijke) fietsrit moeten onderbreken. En voor de applausteams zorgt het geven van die staande ovatie ook voor een olijke ochtend: fietsers komen in allerlei buien voorbij, maar ze fietsen allemaal breed lachend door dankzij het applaus.”

Milieuvriendelijkste en goedkoopste vervoermiddel

“Op vrijdagochtend 3 juni applaudisseerden vrijwilligers van de Fietsersbond op de Grote Markt van Ieper. Daarmee wil de Fietsersbond de fietsers in het zonnetje zetten. Want er zijn meer en meer mensen die de fiets nemen als vervoersmiddel om op hun bestemming te geraken.”

“Met het applaus wil de Fietsersbond de fietsers bedanken en aanmoedigen: zij maken de keuze voor het slimste, gezondste en meest milieuvriendelijke vervoermiddel!”

“En met de dure brandstofprijzen is het meteen ook de goedkoopste manier om je te verplaatsen op de kortere afstanden. Het applaus wil een aanmoediging zijn om te blijven fietsen en autobestuurders stof tot nadenken te geven om misschien ook de fiets te nemen.”

Betonstroken

“We kiezen voor onze actie de Grote Markt omdat we blij zijn met de betonstroken die daar werden aangelegd werden voor de fietsers. Deze zijn veel beter berijdbaar dan de vroegere hobbelige kasseien. Het is een stap naar meer fietscomfort.”

“We willen stad Ieper daarvoor bedanken en tevens vragen om verder in te zetten voor een fietsvriendelijker Ieper. Betere fietspaden en autoluwere straten zouden nog meer mensen doen fietsen. Een goede fietsinfrastructuur doet mensen fietsen. De applausactie is dus een ludieke actie waarbij we duimen voor de fietser en fietsers aanmoedigen om te blijven fietsen.”

“En je merkt bij iedere fietser die voorbijkomt dat een applausje een glimlach op het gezicht tovert”, besluit Johan Vanhaverbeke.

(EG)